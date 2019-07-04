اسعار الذهب في مصر | أحدث أسعار الذهب داخل محلات الصاغة وأسواق المال اليوم الخميس 4-7-2019

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج تقرير مفصل عن سعر الذهب اليوم الموافق الخميس 4/7/2019 هي خدمة مجانية مقدمة من موقع شبكة أسعار الذهب في مصر وذلك خلال معاملات اليوم، في ظل انشغال فئة كبيرة بأحدث اسعار الذهب في مصر بالجنيه المصري (EGP) بصفة مستمرة، إذ يهتم المستثمرون والمدخرون حيث يمكنك العثور على تقارير يومية حول سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري للذين يرغبونن في الاحتفاظ بقيمة الأموال وأصحاب محلات الصاغة وأيضاً للعديد من الشباب المقبلين على الزواج.
ويشهد سعر الذهب حالات من التغيير المستمرة طوال الأسبوع ويتم تحديث سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري (EGP) مرة كل 15 دقيقة، بناءً على أحدث سعر للذهب وآخر تحديث كان اليوم الخميس، 4 يوليو – 2019 12:42 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويكون بين انخفاض وارتفاع بسيط مفاجئ، ويعتمد ذلك في المقام الأول على حالات العرض والطلب كما يلعب سعر الدولار دورا كبيرا في هذا مقارنة بالجنية المصري.
سعر الذهب اليوم
تصعد اسعار الذهب فى مصر وتنخفض من وقت لآخر بجانب سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري، ويوفر لك التقرير التالي أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصري ويبقى على اطلاع دائم بآخر الأخبار والأحداث التي تؤثر على سعر الذهب في مصر فهو مستقر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، وتزداد عمليات بحث المصريين على سعر الذهب اليوم عيار 21 وقد تختلف أسعار الذهب في مصر عن الأسعار المعروضة بسبب عوامل محلية مثل الضرائب والرسوم والختم وغيرها إذا وجدت ونظراً لانتشاره الأوسع في السوق المصري، ونقوم بعرض لكم موجز عن سعر الذهب في السوق المصري ومحلات الصاغة اليوم الخميس وذلك بدون سعر المصنعية (الدمغة) وسوف نحدث ذلك لحظة بلحظة.
- عيار 24: 743 جنيه مصري
- عيار 21: 650 جنيه مصري
- عيار18: 557 جنيه مصري
اسعار الذهب اليوم
من الملحوظ أن اسعار الذهب اليوم في مصر شهدت ارتفاع 13 جنيه مصري وذلك بالنسبة الى سعر امس الأربعاء، حيث سجل الذهب عيار 21 في الأمس 650 جنيه مصري وذلك بدون مصنعية، وفجأة تصاعد سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 654 جنيها وذلك بمحلات الصاغة في كافة محافظات مصر، وفي مقابل ذلك يقفز عيار 18 من 550 جنيهاً إلى 561 للجرام الواحد، بينما تصاعدت أوقية الذهب إلى 1426 دولار من 1390 دولار.
والجدير بالذكر أن اسعار الذهب اليوم شهدت تفاوت بسيط في ارتفاع الجرام الواحد بين محلات الصاغة وذلك بمختلف المحافظات المصرية من 2:5 جنيه.
اسعار الذهب فى محلات الصاغة
بحلول أوائل مايو، تفاوتت سعر المصنعية والدمغة في مختلف محلات الصاغة بجميع انحاء مصر وكانت ما بين 30 إلى 50 جنيه وانخفض الذهب تقريبًا 6 في المائة عن أعلى مستوياته في فبراير، بينما كان تداول BTC عند 5500 دولار، ويختلف السعر وفقا لتاجر وآخر وذلك على حسب مكان التاجر وعلى حسب المحافظة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 76 في المائة في أدنى مستوياته في ديسمبر بالقرب من 3،100 دولار كما تراجعت العلاقة العكسية إلى حد ما في شهر مايو مع تداول الذهب ولذلك تشهد مصنعية اسعار جرام الذهب تفاوت من تاجر لآخر، فيما يشهد جرام الذهب تفاوت بسيط مقارنة بتغييرات السعر العالمي في نطاق من 1،300 $ – 1،270 $ وسط الارتفاع الحاد لشركة BTC إلى 9000 دولار.
اسعار الذهب في مصر والعوامل المؤثرة
يتحرك الأصلان مرة أخرى في اتجاهين متعاكسين، كما ذكر سابقًا وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة لا تعني العلاقة السببية، إذ يؤثر سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك المحلية والعالمية بشكل كبير على اسعار الذهب اليوم في مصر ومن المحتمل أن يكون الارتفاع الأخير في الذهب مرتبطًا بتراجع الأسواق بقوة عن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة حيث يزداد الطلب على الذهب وفقا لموسم الزواج وتتعدد حالات الطلب على المعدن الأصفر.
ونحدث معكم الأسعار بإستمرار تابعونا لتعرفوا كل ما هو جديد بخصوص اسعار الذه للجرام الواحد.
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