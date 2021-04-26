سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة المحلية موقع كلمة اورج

أسعار الذهب اليوم في مصر , في هذه المقالة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 21 , كما نعرض أيضا سعر أوقية الذهب , كما نعرض سعر الذهب اليوم بالدولار , وما هو سعر الذهب في الأسواق المحلية وسعر الذهب اليوم في البورصة المصرية , وحال سعر الذهب من حيث الارتفاع والإنخفاض , يتفاوت سعر جرام gold من دولة لأخرى لذا سوف نركز على سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري وبالدولار .

اسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الاثنين 26 أبريل، 783.77 جنيه، بينما كان نهاية التعاملات امس الأحد 25 أبريل، 784.92 جنيه، محققا انخفاض قدره، 1.15 جنيه فقط، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا سعر في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 أبريل 1،778.94 $ للأوقية، وكانت في نهاية تعاملات أمس الأحد 25 أبريل، 1،777.11 $، محققة ارتفاعا قدره، 1.83 دولار في الأوقية .

شهدت حالة اسعار الذهب تذبذبا ملحوظا نتيجة الأحداث العالمية , مما قد يسبب في ارتفاعه وانخفاضه , يعرض لكم موقع نجوم مصرية اسعار الذهب اليوم الموافق 26/04/2021 .

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين عند نفس مستوياتها أمس , حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 779 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

استقرار أسعار الذهب اليوم عالميا ومحليا بسبب اجازة البورصات العالمية , ويتأثر سعر الذهب في مصر بحركة المعادن في الأسواق العالمية .

عرض موقع اليوم السابع سعر الذهب ( price of gold ) اليوم وذلك من خلال عرض السعر الأدنى والسعر الأعلى للذهب في مصر ومتابعة التحديث في سعر ال ذهب , كما قامت الحكومة بعدة عقود من أجل الحد من سعر الذهب في مصر.

بلغ سعر الذهب بالدولار الأمريكي منذ ساعة تقريبا في البورصة العالمية الى 1781.36 دولار وهذا أيضا سعر اوقية الذهب وذلك بعد أن ارتفعت نتيجة زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا , معظم البورصات الدولية تتعامل ب الدولار عند بيع أو شراء الذهب وذلك بإعتباره العملة الدولية .

كم سعر الذهب اليوم ؟ سؤال يطرحه الكثير من الناس عند التقدم لبيع أو شراء الذهب حيث يتفاوت مستوى البيع والشراء وذلك مع زيادة فرص تداول الأشخاص في البورصة , كما يصمد الجنيه المصري في مواجهة سعر ال ليرة التركية و مواجهة سعر ال دينار الكويتي منذ يوم السبت الماضي .

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجلت البورصة اليوم سعر صرف الذهب والذي يبلغ حوالي 475.80 جنيها في الاسواق المصرية , وذلك من خلال خدمة معرفة الأسعار من قبل وزارة الإقتصاد.

شهدت أسعار الذهب عيار 21 استقرارا منذ يوم الجمعه الماضي وذلك بإعتباره النوع الشائع من الذهب , حيث يعتبر المعدن النفيس لدى الشعب المصري .

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