سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية وتعاملات نهاية الأسبوع بمحلات الصاغة

سعر الذهب اليوم يعتبر من أهم الأخبار التي تهم ليس فقد المقبلين على الزواج، ولكن أيضا المستثمرين وخبراء الاقتصاد، فسعر جرام الذهب في مصر وجميع دول العالم يتأثر كثير بانخفاض وارتفاع أسعار العملات ويؤثر فيه، فهذا المعدن الأصفر الذي يلهث وراءه البشر منذ فجر التاريخ يمثل الغطاء النقدي لكافة البنوك المركزية بدول العالم، ولذلك يرتبط سعره بحالة الاقتصاد، فكلما ارتفعت أسعار الذهب أو انخفضت تأثرت جميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة، فالذهب هو مخزن القيمة الهام والذي يلجأ إليه الكثير لحفظ مدخراتهم، كما يبحث عن الذهب وأسعاره المقبلين على الزواج خاصة في مجتمعاتنا العربية لتقديمه كهدية للزواج.

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 / 6/ 2019

ونظرا لما يمثله سعر الذهب بكافة أعيرته من أهمية للكثير كما أسلفنا، يقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءه تفاصيل وأسعار الذهب بكل من مصر والسعودية، خاصة مع التذبذب الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية والذي صاحب الانخفاض التدريجي في سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

سعر الذهب في مصر اليوم 20 يونيو 2019

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 والذي يعتبر العيار الأكثر شعبية في السوق المصرية سعر تراوح بين 630 إلى 632 جنيها للجرام في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي عرض تفصيلي لأسعار كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة المصرية.

العيار السعر يبدأ من إلى عيار 24 720 722 عيار 22 660 662 عيار 21 630 632 عيار 18 540 542 عيار 14 420 421 عيار 12 360 361 سعر الجنية الذهب 5040 5056 سعر كيلو الذهب 720,000 722,286

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 / 6 /2019

أما على الجانب السعودي، فقد شهد سوق الذهب السعودي اليوم الخميس ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بعد حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام السابقة، وفيما يلي عرض توضيحي للأسعار بسوق الذهب السعودي.

الوحدة (العيار) السعر بالريال السعودي سعر جرام الذهب عيار 24 166.52 سعر جرام الذهب عيار 22 152.64 سعر جرام الذهب عيار 21 145.7 سعر جرام الذهب عيار 18 124.89 سعر جرام الذهب عيار 14 97.13 سعر جرام الذهب عيار 12 83.26 سعر جنيه الذهب 1,166 سعر كيلو الذهب 166,515

ويظل الذهب وأسعاره هو المعيار الأول الذي يتأثر به ويؤثر فيه أسعار العملات بجميع دول العالم، وهو المعيار الذي يتحدد بناء عليه قوة أو ضعف الاقتصاد، والذي تسعي معظم الدول إلى المحافظة على استقرار أسعاره لتجنب أي متغيرات قد تؤثر على اقتصادياتها.