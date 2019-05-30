سعر الذهب اليوم في مصر 30 مايو | تراجع يشهده المعدن الأصفر مُسجلاً أدنى مستوياته هذا العام

أسعار الذهب نحو مؤشرات غير مُطمئنة لكل مضارب بالمعدن الأصفر، فرغم أن الذهب قد سجل بالأمس مع نهاية التعاملات العالمية ارتفاع بسعر الأوقية انعكس على هيئة استقرار في أسعاره على المستوى المحلي، إلا أن اليوم تغير الوضع وشهد الذهب بمصر حالة من التراجع .

وأوضحت شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية، أن تراجع الذهب بمصر اليوم الخميس 30 مايو 2019 راجع بالأساس إلى الهبوط الملحوظ بسعر الأوقية عالمياً لمستوى سبعة دولارات جُملة واحدة، وهذا أدى إلى تراجع الذهب اليوم ليُسجل أسعار هي الأقل هذا العام 2019 .. فهيا بنا نتعرف على تفاصيل أسعار الذهب اليوم .

أسعار الذهب اليوم بمصر 30 مايو 2019

ومع بداية تعاملات اليوم لأولى الجلسات العالمية للذهب، تراجعت أسعار الأوقية الذهبية كما أوضحنا سابقاً، وهذا انعكس سريعاً على الأسعار المحلية للذهب داخل مصر، ليشهد المعدن الأصفر تراجع بمقدار 2 جنيه وذلك للجرام الواحد، وبهذا كما أكد المراقبون يصل في أسعار إلى المستويات الأقل هذا العام، وسجلت الأسعار اليوم الخميس 30 مايو البيانات التالية :

عيار 24 سجل الجرام منه اليوم الخميس سعر 686 جنيه .

أما العيار 21 من الذهب بمصر سجل بتاريخ اليوم 30 مايو 2019 سعر 600 جنيه وهو السعر الذي لم يصل إليه هذا العام مُطلقاً .

وسجل اليوم عيار 18 من الذهب الخميس 30 مايو حسب بيانات الأسواق سعر 514 جنيه .

وأكدت الأرقام وبيانات السوق اليوم الخميس 30 مايو أن سعر الجنيه الذهب سجل بالأسواق وحسب العرض والطلب عليه سعر 4800 جنيه .