سعر الذهب اليوم في مصر 7 يوليو 2019 في السوق المحلي والعالمي.. والعوامل المؤثرة في أسعاره

سعر الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2019 في الأسواق العالمية والمحلية، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة رجال الأعمال وأصحاب الشركات والسيدات، فمعروف حب السيدات لشراء الذهب لاقتنائه ولبسه، ويهتم به المقبلين على الزواج وهم الفئة الأكثر اهتمام بتغييرات سعره، أكثر من الآخرين فهناك من ينتظر لهبوط سعر الذهاب حتى يتمم خطوبته، وأسعار الذهب كل يوم متغيرة تارة يرتفع وتارة ينخفض، وهو مرتبط بعدة عوامل سواء عالمية أو محلية، مثل قانون العرض والطلب، وسعر الدولار في البنوك المصرية، وأسعار الذهب عالميا، وسنقدم لكم في هذا الموضوع تحديث الأسعار اليوم.

سعر الذهب اليوم الأحد 7/7/2019

أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، فيهبط السعر لمدة قصيرة ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى، وبلغ سعر الذهب عيار 21 643 جنيه وعيار 24 735 جنيه، وسنعرض لكم الآن جدول بسعر الذهب اليوم الأحد، ويرجى الانتباه بأن الأسعار لا تشمل الدمغة ولا المصنعية، وسعر المصنعية يتراوح ما بين 30 قرش إلى 60 قرش، وذلك حسب اختلاف عيار الذهب والمحل والمحافظة، وسعر المصنعية قد يكون بها تفاوتا من تجار إلى الآخر، ولكن سعر جرام الذهب لكل عيار ثابت بينهم لا يتغير.

عيار الذهب السعر عيار 24 735 جنيه عيار 21 643 جنيه عيار 22 643 جنيه الجنيه الذهب 5228 جنيه أوقية الذهب 1,398 دولار كيلو الذهب 734.857 جنيه

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في السوق المصري

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في مصر منها:

سعر الدولار في البنوك المصرية.

حالة العرض والطلب في سوق الشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا.

سعر عيار الذهب والمصنعية والدمغة.

ويتغير السعر بسبب تغيير الأسعار عالميا، وشهدت الأسعار الأسبوع الماضي تغييرات كثيرة، ما بين الارتفاع والانخفاض.