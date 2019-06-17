سعر الذهب اليوم ينخفض محلياً وعالمياً وعيار 21 يسجل 626 جنيهاً للجرام

سعر الذهب اليوم محط متابعة للكثير من الناس في الفترة الأخيرة خصوصاً المقبلين على الزواج أو المستثمرين، حيث تشهد أسعار الذهب تذبذب، المعدن الأصفر اليوم عالمياً ينخفض حيث وصل سعر الأوقية إلى 1338 دولار أمريكي بعدما كان قد وصل يوم أمس إلى 1343 دولار أمريكي للأوقية، أسعار المعدن الثمين سوف تشهد تغيرات كبيرة هذا الأسبوع في ظل انعقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي، وذلك حسب ما صرحت وكالة رويترز.

سعر الذهب اليوم الاثنين 176-6-2019 في مصر

في السوق المصرية صرح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، ان سعر الذهب عيار 21 تراجع إلى 626 جنيه للجرام، بعدما كان قد سجل يوم أمس 629 ليتراجع بقيمة ثلاث جنيهات، فيما سجل عيار 18 سعر 537 جنيهاً للجرام، ووصل سعر عيار 24 إلى 715 جنيهاً، وبلغ سعر جنيه الذهب 5008 جنيهاً.

ومن أكبر المؤثرات على أسعار الذهب في مصر هو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الصرافات والمصارف والبنوك المصرية، كما يتأثر الذهب بسعر أوقية الذهب عالمياً والتي كانت قد لامست في الفترة السابقة 1358 وهو الأعلى لها منذ 14 شهراً في ارتفاع كبير في أسعار الثمين.

ونتعرف الآن على متوسط سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية والذي جاء كالتالي: عيار 24 ما بين 714 إلى 717 جنيه، وعيار 22 ما بين 655 إلى 657 جنيه، ووصل سعر عيار 21 ما بين 625 إلى 627 للجرام، وعيار 18 ما بين 536 إلى 537 جنيه للجرام، عيار 14 ما بين 417 إلى 418 جنيه، ووصل سعر كيلو الذهب 714,286 إلى 716,571 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب 5,000 إلى 5,016 جنيه، وقد تختلف هذه الأسعار من صاغة إلى أخرى بقيمة بسيطة تصل إلى خمسون قرش أو جنيه واحد على الأقل.