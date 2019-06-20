سعر الذهب اليوم يواصل أرتفاعه.. تعرف على سعر المعدن الأصفر الجمعة في مصر

سعر الذهب اليوم محط اهتمام ومتابعة من كثير من الموانين سواء المقبلين على زواج أو راغبي الأستثمار في المعدن الأصفر، شهدت اسعار الذهب اليوم عالمياً ارتفاع، حيث وصل سعر الأوقية اليوم وأمس ارتفاعاً كبيراُ حيث وصل سعرها الآن حسب آخر تحديث وصل إلينا إلى 1,389 دولار أمريكي وهو الأعلى لها من أكثر من ثلاث أشهر، وبالتزامن مع هذا الأرتفاع في الاسعار عالمياً، ارتفعت أيضاً الأسعار محلياً وبلغ سعر عيار 21 وهو يعتبر من العيارات الأوسع انتشاراً إلى سعر 651.76 جنيه، وكان قد سجل خلال تعاملات يوم أمس سعر 639.60 جنيه ليشهد ارتفاع بقيمة 12 جنيهاً تقريباً، في اسعار الذهب اليوم.

تضرب العالم في هذه الأونة حالة من عدم الاستقرار على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث توجد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمكسيك، وذلك ما يجعل من اسعار الذهب في عدم استقرار دائم، وتشهد منطقة الشرق الأوسط إضطرابات كبيرة بين الحوثيين والتحالف العربي، فيشكل ذلك خطراً على مستقبل البترول في العالم خاصة وأن منطقة الخليج تساهم بنسبة كبيرة في انتاج البترول، وأما تلك الأضطرابات يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب بإعتباره الملاذ الأمن.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم فى محلات الصاغة في مصر كالتالى:

العيار السعر بالجنية عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 هذه الأسعار بدون إضافة المصنعية نظراً لإختلافها حسب المشتريات، وقد تختلف أسعار المعدن النفيس من محل صاغة لآخر بفوارق بسيطة من خمسون قرشاً إلى جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2019

يواصل إرتفاع ويقفز قفزة جديدة وخاصة بعد الارتفاع العالمي الذي حدث خلال اليومين الماضيين، ووصل جنيه في آخر تحديث إلى 5,218 جنيه، إليكم بالتفصيل سعر الذهب اليوم في مصر وهي عيار 21 وعيار 24، وعيار 18، وعيار 22، وعيار 18:

العيار السعر بالجنية عيار 24 744.87 عيار 22 683.04 عيار 21 651.76 عيار 18 558.65 أوقية الذهب 23,181 جنيه كيلو الذهب 745,374 جنيه

وتوجد الكثير من العوامل التي تأثر في سعر المعدن الأصفر وهي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والمصارف المصرية، الجدير بالذكر أن سعر الدولار يحظى بإهتمام العديد من الفئات في مصر نظراً لأنه المأثر والمحدد الأهم في سعر الكثير من المنتجات.