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سعر الذهب اليوم الخميس 15-8-2019 في محلات الصاغة بمصر

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الخميس 15-8-2019 في محلات الصاغة بمصر
سعر الذهب في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات عقب اضطرابات كثيرة مساء أمس الأربعاء ما بين انخفاض كبير في بداية التعاملات وارتفاع من جديد في نهاية التعاملات المسائية، ومن أهم العوامل المؤثرة بشكل كبير في ارتفاع أسعار الذهب وجعلته يُسجل أرقام تاريخيه في مصر ارتفاع قيمة الأوقية عالمياً بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بنحو جنيهان للجرام على متسوي جميع أعيرة الذهب بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي الذي يُسجل الآن 1520 دولار، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب بنحو 5600 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام 800 جنيه.

الوحدةسعر الجرام بالجنيه المصري
عيار 24800
عيار 21700
عيار 18600
الجنيه الذهب5600
أوقية الذهب1520 دولار

وأضاف  عضو شعبة الذهب نادي نجيب بأنه من المتوقع أن يشهد الذهب مزيد من الإنخفاض خلال الساعات القليلة القادمة، وطبقاً لأخر تطورات في المعدن الأصفر تراوح سعر عيار 22 للجرام الواحد ما بين 728 إلى 730 جنيه، وسجلت الأونصة ما بين 24,702 إلى 24,773.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في أيام العيد الأضحي

جدير بالذكر أن أسعار الذهب خلال أيام العيد وتحديداً ثالث أيام عيد الأضحي قد وصلت لأعلى نقطة في تاريخه محلياً، حيث سجل عيار 21 في وقتها بنحو 705 جنيه للجرام، وقد كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب عن الأسباب التي جعلت الذهب ترتفع بشكل تاريخي أثناء فترة العيد.

كما أضاف أيضاً خلال المداخلة الهاتفية، بأن سعر الذهب في العام الذي صدر فيه قرار المركزي بشأن تحرير سعر الدولار ارتفاع فيه الذهب بمصر بنحو 257% بينما سجل زيادة قدرها 30% خلال عام 2017، وفي عام 2018 شهد ارتفاع طفيف بنسبة 2 %، بينما في عام 2019 وتحديداً الفترة ما بين 13 يوليو وحتى 12 أغسطس شهدت فيها أسعار الذهب بمصر ارتفاع بنحو 12 % لتتأثر كافة أعيرة الذهب بهذا الإرتفاع التاريخي.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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