سعر الذهب اليوم الاثنين 13-8-2018 في مصر

أسعار الذهب في مصر التي أصبحت تمثل اهتمام كبير من قبل المواطنين خاصةً بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات والتذبذب المستمر الذي شهده المعدن الأصفر نتيجة لقرار التعويم، وفي أحدث تقارير لسعر الذهب اليوم الاثنين انخفض سعر أوقية الذهب ليتراجع عيار 21 بقيمة 601 جنية مقابل الجرام الواحد وهو أقل سعر سجله عيار 21 منذ بداية العام الحالي 2018، ويأتي ارتفاع سعر الذهب تزامناً مع قوة سعر الدولار والعملات الأخرى.

حيث سجلت أوقية الذهب وفق آخر تقارير صادرة حتى الآن 1203 دولار، ليأتي قيمة التراجع في جميع أعيرة الذهب بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، لذلك حرصنا في موقع كلمة أن نقدم لكم أحدث أسعار أعيرة الذهب والأكثر إقبالاً من قبل المواطنين.

سعر الذهب اليوم

الجدير بالذكر أن الفترات الماضية في ظل الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر في مصر شهدت محلات الصاغة حالة شديدة من الركود، وأن العامل الوحيد الذي يزيد من حالات الشراء هو انخفاض الأسعار، وأسعار الذهب اليوم مُحدثة وفق أخر تقارير كما هو موضح بالجدول التالي.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 686 عيار 21 601 عيار 18 515 أوقية الذهب 1203 دولار الجنية الذهب 4808

الجدير بالذكر أن عيار 21 يُعد العيار الأكثر انتشاراً سواء في عمليات الشراء أو البيع، ويلجأ أغلب المدخرين أموالهم لشراء الجنية الذهب، سعر مصنعية الذهب يختلف من محل صاغة لأخر ويتوقف ذلك على عدة عوامل آخري أبرزها حجم المشغولات وتنحصر قيمة المصنعية من بين 25 كحد أدني وحتى 60 كحد أقصى.