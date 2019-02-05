سعر الذهب اليوم في مصر الموافق الثلاثاء 5-2-2019

عاودت أسعار الذهب في مصر ارتفاع طفيف من جديد بعد موجة من الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء الارتفاع طفيف في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهان للجرام الواحد عقب ارتفاع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 0.3%، ليصل سعر الأوقية نحو 1315 دولار بعد انخفاضه خلال الأيام القليلة الماضية وتحديداً منذ نهاية شهر يناير الماضي، وسجل عيار 21 في أحدث تقارير صادرة من محلات الصاغة 647 جنية.

عوامل عديدة تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب في مصر أبرزها سعر الدولار وسعر أوقية الذهب عالمياً، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب اليوم نتيجة لإقبال المستثمرين على شراء الذهب من جديد بعد أن وصلت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها لأكثر من أسبوع.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء من شهر فبراير:

عيار 21 / سجل سعر 647 جنية.

عيار 24 / سجل سعر 739 جنية.

عيار 18 / سجل سعر نحو 555 جنية .

الجنية الذهب / سجل سعر 5176 جنية.

كما يكون الإقبال على شراء الذهب بصفة مستمرة، وذلك نظراً لإقبال الشباب على الزواج فمن المؤكد شراء الذهب كعادة في مجتمعنا المصري للتقدم للزواج، مما يؤدي إلى عدم الممانعة في شراءه سواء كان سعر أعيرة الذهب مرتفعة أم منخفضة.