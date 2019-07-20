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سعر الذهب اليوم السبت 20-7-2019 في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية ما بين تراجع وصعود قرابة الـ 18 جنيهاً

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم السبت 20-7-2019 في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية ما بين تراجع وصعود قرابة الـ 18 جنيهاً
سعر الذهب اليوم

أصبحت أسعار الذهب غير مستقرة سواء كانت على المستوى العالمي أو المحلي، حيث باتت تصعد وتهبط بشكل مفاجئ وكبير، فمن خلال تتابعنا لسعره في مصر فقد تبين أن قد زاد بنحو 140$ مقارنة بما كان عليه منذ ثلاث سنوات مضت، أما في الثلاثة أيام الماضية فقد ارتفع لأعلى مستوياته عالمياً منذ 2013م، فقد سجل 1.452 دولار خلا التعاملات، ومن ثم كان له تأثير على سعره في مصر الذي ارتفع قرابة 18 جنيهاً للجرام بمحلات الصاغة داخل مصر ومحافظاتها.

حركة الذهب نحو الصعود

أشار رئيس الشعبة العامة للذهب «الدكتور وصفي أمين»، أن الذهب قد تجاوز سعره 1450 دولار أمريكي، وهذا لم يحدث منذ عام 2013م، مرجعاً هذا الأمر إلى ارتفاع التوقعات بانخفاض سعر الفائدة عند الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة أمس، ما يقرب من 1452.60 دولار للأوقية، ثم تراجع خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.91% للأوقية أي مبلغ 1422 دولار.

سعر الذهب اليوم

وأضاف وصفي، أن الذهب قد حقق ربح منذ اليوم بنسبة 2%، ويعد هذا ثان مكسب أسبوعي يحدث بشكل متتالي، إلا أن صعود الدولار الأمريكي تزامن معه تراجع لسعر المعدن الأصفر، ولا سيما إقبال المستثمرين على مبيعات؛ حتى يتمكنوا من كسب الأرباح بعدما تخطت حاجز الأسعار مبلغ 1.450 دولار للأونصة.

أسعار الفائدة وارتباك السوق

عقد البنك المركزي الأمريكي مؤتمر في يوم الخميس الماضي، وقال فيه رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي بـ نيويورك «جون وليامز»، أن رجال السياسة ف العالم وصانعيها لابد عليهم من تقديم تشجيع للتعامل مع التضخم المنخفض لتقترب أسعار الفائدة من الصفر.
وهذه التصريحات تشير بشكل غير ماشر على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي من المؤكد سيختار انخفاض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال يومي ثلاثة والحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري حول السياسة النقدية، وهناك توقعات أخرى تشير بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
سعر الذهب اليوم

تراجع الذهب عالميا ومحليا

على هذا المتصل، قد سجلت اليوم السبت 20 يوليو 2019 أسعار الذهب تراجع بلغ نحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 مبلغ 656 جنيه، بينما عيار 18 بلغ 562 جنيه، وعيار 24 سجل 750 جنيه، وسعر الجنيه الذهب سجل 5.248 جنيه، وجاء ذلك كنتيجة لتراجع سعر الأوقية 25 دولار، لتسجل 1.422 دولار.

متوسط اسعار جرام الذهب أخر 30 يوم

متوسط اسعار جرام الذهب أخر 30 يوم
متوسط اسعار جرام الذهب أخر 30 يوم

متوسط سعر الذهب طوال شهر يوليو الجاري 2019

التاريخالعيار
عيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 10
20 يوليو760.44665.39570.33443.34317.11
19 يوليو760.44665.39570.33443.34317.11
18 يوليو770.92674.56578.19449.45321.47
17 يوليو760.95665.83570.72443.64317.32
16 يوليو751.19657.29563.40437.95313.25
15 يوليو755.98661.48566.99440.74315.24
14 يوليو756.65662.07567.48441.12315.52
13 يوليو755.08660.69566.31440.21314.87
12 يوليو755.08660.69566.31440.21314.87
11 يوليو749.21655.55561.90436.79312.42
10 يوليو759.93664.94569.94443.04316.89
09 يوليو745.22652.07558.92434.47310.76
08 يوليو744.59651.52558.44434.10310.49
07 يوليو746.19652.92559.64435.03311.16
06 يوليو747.67654.22560.76435.89311.78
05 يوليو747.67654.22560.76435.89311.78
04 يوليو759.79664.81569.84442.96316.83
03 يوليو757.89663.16568.42441.85316.04
02 يوليو765.76670.04574.32446.44319.32
01 يوليو744.40651.35558.30433.99310.42

 

 

عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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