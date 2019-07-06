سعر الذهب اليوم 6-7-2019 في مصر والسعودية .. استقرار في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 6-7-2019 مع بداية تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو حالة من الاستقرار في أغلب محلات الصاغة في سوق الذهب المصري أو السعودي، فقد تراوح سعر جرام الذهب اليوم حول معدلاته الطبيعية بسوق هذا المعدن الأصفر، ويهتم بسعر الذهب والبحث عنه فئات متفاوته من الناس، فيبحث عن أسعار الذهب الشاب المقبل على الزواج لتقديمه هديه زواجه أو ما يعرف بـ”الشبكة”، كما يهتم بسعر هذا المعدن النفيس كل من يرغب في حفظ مدخراته في وعاء آمن، وكذلك يبحث عن سعر الذهب خبراء الاقتصاد والمال والأعمال نظرا لما يمثله من قيمه هامة في اقتصاد الدول والشعوب.

أسعار الذهب اليوم السبت 6-7-2019 في مصر

ونبدأ في عرضنا اليوم بسوق الذهب المصري الذي يعيش حالة من الاستقرار بعد الاستقرار الكبير الذي تشهده أسعار العملات الأجنبية وبالرغم من رفع أسعار الوقود أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر شعبيه في مصر سعر تراوح ما بين 642 إلى 644، وفيما يلي جدول بالأسعار التفصيلية للذهب في محلات الصاغة المصرية.

العيار السعر يبدأ من إلى عيار 24 734 736 عيار 22 673 675 عيار 21 642 644 عيار 18 550 552 عيار 14 428 429 عيار 12 367 368 سعر الجنية الذهب 5,136 5,152 سعر كيلو الذهب 733,714 736,000

جدير بالذكر أن الأسعار السابقة لا تشمل سعر المصنعية والتي يتم احتسابها بشكل منفصل عن أسعار الذهب وتختلف من قطعة إلى أخرى حسب حجم ودقة العمل المبذول في تصنيع قطعة الحلي.

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

السوق الثاني الذي يعد من أهم أسواق الذهب في الوطن العربي هو السوق السعودي، حيث يهتم الكثير من السعوديين بالبحث عن أسعار الذهب لأغراض متعددة، وتشهد أسعار الذهب في السعودية حالة من الاستقرار حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 147.66 ريال سعودي، وفي المقابل بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 126.56 ريال سعودي، وفيما يلي جدول تفصيلي بأسعار الذهب في محلات الصاغة السعودية.