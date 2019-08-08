سعر الذهب في أسواق الصاغة المصرية لليوم الخميس 8 أغسطس 2019

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في مختلف أسواق الذهب المصرية ، فقد قفزت أسعار الذهب 5 جنيهات مرة واحدة في تعاملات يوم أمس الأربعاء ، ونقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج بالاهتمام بتقديم تقرير بمختلف أسعار الذهب الموجودة في كافة الأسواق المصرية بشكل يومي ، وذلك لمتابعة آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصري.

ومن خلال النقاط التالية نقدم لكم أحدث أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية وذلك لليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك لمختلف الأعيرة الذهبية من عيار 24 جرام ، وعيار 21 جرام ، وكذلك عيار 18 جرام ، وعيار 14 جرام ، بالإضافة إلى عيار 12 جرام ، وكذلك عرض مختلف أسعار الأوقية والأونصة الذهبية ، وسعر الجنيه الذهب ، وكيلو الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 جنيه مصري عيار 22 712 إلى 714 جنيه مصري عيار 21 680 إلى 682 جنيه مصري عيار 18 583 إلى 585 جنيه مصري عيار 14 453 إلى 455 جنيه مصري عيار 12 389 إلى 390 جنيه مصري الأونصة 24,169 إلى 24,240 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 جنيه مصري كيلو الذهب 777,143 إلى 779,429 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب من عيار 24 799.27 جنيه $48.29 سعر الذهب من عيار 22 732.67 جنيه $44.27 أاسعار الذهب من عيار 21 699.38 جنيه $42.26 أسعار الذهب من عيار 18 599.46 جنيه $36.22 سعر الذهب من عيار 14 466.24 جنيه $28.17 سعر الذهب من عيار 12 399.63 جنيه $24.15 سعر الذهب من عيار 9 299.73 جنيه $18.11 أسعار أوقية الذهب 24,857 جنيه $1,502 أسعار جنيه الذهب 5,595 جنيه $338.06 أسعار كيلو الذهب 799,267 جنيه $48,293