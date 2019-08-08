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سعر الذهب في أسواق الصاغة المصرية لليوم الخميس 8 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في مختلف أسواق الذهب المصرية ، فقد قفزت أسعار الذهب 5 جنيهات مرة واحدة في تعاملات يوم أمس الأربعاء ، ونقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج بالاهتمام بتقديم تقرير بمختلف أسعار الذهب الموجودة في كافة الأسواق المصرية بشكل يومي ، وذلك لمتابعة آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصري.

ومن خلال النقاط التالية نقدم لكم أحدث أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية وذلك لليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك لمختلف الأعيرة الذهبية من عيار 24 جرام ، وعيار 21 جرام ، وكذلك عيار 18 جرام ، وعيار 14 جرام ، بالإضافة إلى عيار 12 جرام ، وكذلك عرض مختلف أسعار الأوقية والأونصة الذهبية ، وسعر الجنيه الذهب ، وكيلو الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24777 إلى 779 جنيه مصري
عيار 22712 إلى 714 جنيه مصري
عيار 21680 إلى 682 جنيه مصري
عيار 18583 إلى 585 جنيه مصري
عيار 14453 إلى 455 جنيه مصري
عيار 12389 إلى 390 جنيه مصري
الأونصة24,169 إلى 24,240 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456 جنيه مصري
كيلو الذهب777,143 إلى 779,429 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب من عيار 24799.27 جنيه$48.29
سعر الذهب من عيار 22732.67 جنيه$44.27
أاسعار الذهب من  عيار 21699.38 جنيه$42.26
أسعار الذهب من عيار 18599.46 جنيه$36.22
سعر الذهب من عيار 14466.24 جنيه$28.17
سعر الذهب من عيار 12399.63 جنيه$24.15
سعر الذهب من عيار 9299.73 جنيه$18.11
أسعار أوقية الذهب24,857 جنيه$1,502
أسعار جنيه الذهب5,595 جنيه$338.06
أسعار كيلو الذهب799,267 جنيه$48,293

متوسط سعر الذهب خلال الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
6 أغسطس784.97 جنيه686.86 جنيه588.74 جنيه457.90 جنيه392.48 جنيه
5 أغسطس779.82 جنيه682.36 جنيه584.87 جنيه454.90 جنيه389.91 جنيه
4 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
3 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه
29 يوليو760.18 جنيه665.17 جنيه570.14 جنيه443.44 جنيه380.09 جنيه
28 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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