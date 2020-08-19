سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19 أغسطس

يخضع سعر الذهب في السعودية إلى عدة عوامل مؤثرة تؤدي إلى انخفاضه أو ارتفاعه، وأبرز تلك العوامل أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية وحالتي العرض والطلب ، وقد شهدت أسعار الذهب في السوق العالمية أمس ارتفاعًا بنسبة 0.28% لتسجل 1950 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 5.4 دولار ، بعد أن كانت تراجعت الأسبوع الماضي بشكل كبير نتيجة جني أرباح المستثمرين وإعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

سعر الذهب في السعودية

أسعار عيارات الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار المعدن النفيس اليوم في السعودية 240.35 ريال لجرام الذهب من عيار 24، فيما سجل جرام عيار22 مبلغ 220.32 ريال.

وأما عيار 21 فسجل الجرام سعر 210.31 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 180.27 ريال.

وبالنسبة للعيارات الأخف فسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 140.21 ريال، وسجل سعر الجرام الذهب عيار 12 مبلغ 120.18 ريال.

وبذات السياق فقد سجلت الأونصة الذهب أو الأوقية سعر وقدره 7,475 ريالاً، في حين سجل سعر جنيه الذهب 1,682 ريالاً.

وفيما يلي جدول بأسعار الذهب لكافة العيارات محدث بشكل لحظي وآني حسب تطورات التعاملات في سوق الصاغة السعودية :