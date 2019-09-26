سعر الذهب في السعودية اليوم مباشر ختام تعاملات الخميس 26 سبتمبر 2019

سعر الذهب وكل ما يتعلق بمفرداته من عوامل مؤثرة أصبحت الشغل الشاغل للساحة المالية بالمملكة العربية السعودية، وهذا له ما يُعززه بسبب المكاسب المتتالية والتي أصبحت واقع بالعالم كله بالنسبة للمعدن النفيس، وسعر الذهب بالسعودية 2019 ليس كغيره من أسعار الذهب بالمملكة بالأعوام السابقة، فالربط بين الذهب وبين أسعار النفط بالسعودية وعلى الساحة الدولية، أصبح ربطاً وثيقاً وتسبب في ذلك عاملان الأول أوضاع سياسية شديدة الترقب بسبب تأزم الموقف بالخليج مما ساعد على صعود أسعار النفط رغم تراجع النمو العالمي والسبب الثاني على جانب أخر أن الذهب فعلياً يرتفع ويُحقق مكاسب، والآن لكم تفاصيل تقرير أسعار الذهب اليوم بالسعودية مباشرة الخميس 26-9-2019.







سعر الذهب مباشر السعودية

والآن وبالسعر المباشر لسوق المال السعودية نأتي لكم بأخر أسعار تحديث قوائم الذهب، داخل المملكة وفق ما تبين من مراقبة السوق خلال بداية التعامل على الذهب الخميس ثم منتصف التداول 25-9-2019 والتي انتهت الآن ساعات تداول منتصف اليوم بالمملكة على المعدن الأصفر ليسفر عن الأسعار التالية والواردة بسوق الذهب السعوي.







سعر الذهب مباشر الخميس 26 سبتمبر بالسعودية قيراط 24 سجل 182.01 ريال سعودي.

سعر الذهب مباشر الخميس بالسعودية قيراط 22 الآن سجل 166.84 ريال سعودي.

السعر المباشر الخميس 26 سبتمبر للذهب قيراط 21 بالسعودية 159.26 ريال سعودي.

السعر الآن لقيراط 18 الخميس بالسعودية 136.51 ريال سعودي.

ويتضمن تقريرنا أيضاً السعر الآن للجنيه الذهب أو ما يُسمى سعودياً الريال الذهب والذي سجل اليوم الخميس 26 سبتمبر سعر بالسوق 1272 ريال سعودي، وجاءت الأونصة الخميس محلياً بالمملكة بسعر 5651 ريال سعودي وعالمياً 1507 دولار.