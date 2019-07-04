أسعار الذهب تصعد في السوق اليوم الخميس 4-7-2019| سعر الذهب يشهد استقرار نسبيا في تعاملات الصباح

اسعار الذهب اليوم نعرضها معكم في السطور التالية أحدث سعر للذهب في مصر يتم حسابه بالجنيه المصري (EGP) ويتم تحديثه بانتظام ويتم تحديث الأسعار أحيانًا بشكل متكرر في أوقات تحركات الأسعار القوية بناءً على سعر الذهب الفوري (سعر العطاء) والتي شهدت إرتفاع 11 جنيها بالأمس، بسبب إرتفاع أسعار الذهب عالميا، ويتم احتساب أسعار الذهب لكل جرام، فصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 652 جنيها مصريا.

ليرتفع سعر الذهب اليوم من 641 جنيها إلى 652 جنيها للجرام الواحد وذلك لعيار 21 ، نظرا لارتفاع سعر الذهب عالميا سعر أوقية الذهب من 1309 دولار إلى 1420 دولار.

فيما سجل اسعار الذهب جرام الذهب عيار 18 نحو 558 جنيها، وسجل جرام عيار 24 نحو 745 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 1420 دولار.

وتتأثر اسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل أهمها سعر الدولار اليوم وكذلك العرض والطلب فكان التراجع متوقعًا حيث كانت الرسوم البيانية الفنية تشير إلى استنفاد صعودي وبعد كل شيء، انفصلت العملة المشفرة عن أسواق الأسهم وارتفعت بنحو 4000 دولار في مايو.

ومع ذلك ارتفع مرة أخرى سعر الذهب اليوم في مصر اليوم، فإن التصحيح جدير بالملاحظة لأنه يرافقه ارتفاع حاد في أسعار الذهب واختار المعدن الأصفر عرضًا بسعر 45 دولارًا لكل أوقية في 30 مايو، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير.

فيما يشهد سعر الذهب اليوم في مصر وذلك للبيع والشراء و اسعار الذهب اليوم فى مصر فى محلات الصاغة تزداد من 20:50 جنيه سعر المصنعية واسعار الذهب اليوم فى مصر بالمصنعية تزداد عن القيمة السابق ذكرها إلى سعر الجرام، ويختلف سعر المصنعية حسب العيار.

اسعار الذهب في مصر