سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 5/8/2021 حسب وزارة التجارة والصناعة

سعر الذهب في الكويت اليوم، يبحث الآلاف من الكويتيين على محرك البحث جوجل بشكل يومي وذلك من أجل الإطلاع على آخر الأسعار التي حددتها وزارة التجارة والصناعة للمعدن الأصفر في الدولة، حيث أن أسعاره تتغير بشكل يومي ولا بد للراغبين في شرائه أن يعودوا للأسعار الدقيقة التي أعلنت عنها الوزارة وتقوم بتحديثها بشكل مستمر كل يوم وذلك نظرا لارتفاع وانخفاض سعر المعدن عالميا، ويسرنا في موقع كلمة دوت أورج أن نقدم لقرائنا الكرام من دولة الكويت الأسعار الجديدة للذهب اليوم حسب ما أوردته وزارة التجارة والصناعة في الكويت، حيث أن البحث عن أسعاره يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة للمقيمين والمواطنين في الدولة.

سعر الذهب في الكويت

يشهد الذهب هذه الأيام تذبذبا في أسعاره في دولة الكويت والعالم بأكمله نظرا لانخفاض الدولار هذه الأيام، كما أن انخفاض أسعار العملات الرقمية هذه الأسابيع كان له دور بارز في رفع سعر الذهب عالميا، وكذلك الإقبال المتزايد على الذهب لكونه الملجأ الآمن للمستثمرين، كل هذه الأمور كان عاملا بارزا في الارتفاع الملحوظ للذهب هذه الأيام حيث بلغ أعلى مستوياته، وهذا سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس.

سعر الذهب في الكويت اليوم

بلغ سعر الذهب عيار ،24 17.499 د.ك أي ما يعادل 58.257 دولار أمريكي كما بلغ سعر عيار 22 16.052 د.ك أي مايعادل 53.452 دولار أمريكي وبلغ سعر عيار 21 15.323 د.ك أي 51.026 دولار أمريكي وعيار 18 13.134 د.ك أي ما قيمته 43.737 دولار أمريكي كما بلغ سعر الأونصة 544.146 د.ك أي 1812.008 دولار أمريكي، وهذه الأسعار الحديثة الخاصة بالذهب وسنقوم بتحديثها.