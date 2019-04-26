سعر الذهب في مصر: ويحقق أول ارتفاع له بعد صعوده عالميا” وعيار 21 يسجل هذا السعر

فى متابعة مستمرة للاسعار المعادن الصفراء فى مصر الذهب بكافة أنواعه وعياراته وخصوصا خلال الفترة الحالية بسبب حالة التقلبات للسعر وذلك من جانب عدد كبير من الشرائح سواء المواطنين والسيدات والشباب المقبلين على الزواج مع دخول فترات الأعياد وكثرة المناسبات والهدايا أيضا وعلى الجانب الآخر يترقب الكثير من أصحاب محلات الذهب فى السوق والصاغة وأيضا التجار والمستثمرين لتأثير تلك الأسعار الاقتصاد والتى تقيس مدى قدرة الاقتصاد المصري

سعر الذهب اليوم

ويعد المعادن الصفراء الذهب من أهم المعادن التى يتم متابعتها بصورة مستمرة نظرا لحالة العرض والطلب عليه من قبل المواطنين والتجار وغيرهم نظرا لاهمتية الذهب ودخول أيضا فى الكثير من الحلي المعادن وغيرها من الأدوات الطبية والتى أثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية

وفى نفس السياق فقد أعتاد متابعينا ومتابعى موقع كلمة، على ترقب سعر الذهب فى مصر فى السوق المحلى والسوق العالمى وأيضا متابعة الخبراء وتوقعاتهم خلال الفتر الحالية والمتوقعة

وقد جاءت التصريحات خلال الساعات الماضية من سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة نادى نجيب عن ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري تزامنا مع نفس الوقت بالاسبوع الماضى والذى حقق ارتفاع ملحوظ بواقع أربع جنيهات للجرام الواحد مدعوما بصعود العالمي لسعر الخام

سعر الذهب في مصر

ومع التوقعات الحالية والمستقبلية فقد حقق سعر الذهب فى مصر ارتفاع مع ذلك الارتفاع العالمي في نفس الوقت الذى أكدت المؤشرات على ضعف النمو العالمى بعد اهتمام المستثمرين بالمعادن والذين اعتبروها ملاذا آمنا، ليحقق الذهب أول مكسب أسبوعي

سعر الذهب عالميا” وقد حقق المنتج الخام للذهب عالميا إرتفاع خلال التعاملات الفورية بواقع 0.2% إلى 1279.91 دولار للأوقية وزاد الذهب أيضا بواقع 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 699 إلى 702 عيار 22 641 إلى 643 عيار 21 612 إلى 614 عيار 18 525 إلى 526 عيار 14 408 إلى 409 عيار 12 350 إلى 351 الاونصة 21,752 إلى 21,823 الجنيه الذهب 4,896 إلى 4,912 الكيلو 699,429 إلى 701,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 709.87 جنيه $41.38 سعر الذهب عيار 22 650.72 جنيه $37.93 اسعار الذهب عيار 21 621.15 جنيه $36.21 اسعار الذهب عيار 18 532.41 جنيه $31.04 سعر الذهب عيار 14 414.09 جنيه $24.14 سعر الذهب عيار 12 354.93 جنيه $20.69 سعر الذهب عيار 9 266.20 جنيه $15.52 اسعار أوقية الذهب 22,077 جنيه $1,287 اسعار جنيه الذهب 4,969 جنيه $289.66 اسعار كيلو الذهب 709,866 جنيه $41,379 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, April 26, 2019 11:26 PM بتوقيت دولة مصر متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 إبريل 705.84 617.62 529.39 411.74 352.92 24 إبريل 705.33 617.18 529.00 411.44 352.66 23 إبريل 702.84 615.00 527.14 409.99 351.42 22 إبريل 704.03 616.04 528.03 410.69 352.02 21 إبريل 705.63 617.44 529.23 411.62 352.81 20 إبريل 705.40 617.24 529.06 411.49 352.70 19 إبريل 705.46 617.29 529.10 411.52 352.73 18 إبريل 706.10 617.85 529.58 411.89 353.05 17 إبريل 707.24 618.85 530.44 412.56 353.62 16 إبريل 710.98 622.13 533.25 414.74 355.49 * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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