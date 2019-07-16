سعر الذهب في مصر.. ارتفاع جديد على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16/7/2019 في محلات الصاغة “محدث باستمرار”

سعر الذهب اليوم، مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر نشهد خلال الوقت الراهن حالة من عدم الاستقرار والتخبط على مستوى العالم الأمر أثر بشكل كبير وواضح على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019 في محلات الصاغة، ففي الفترة الماضية تراجع سعر المعدن الأصفر بشكل ملحوظ ليعود من جديد ليواصل ارتفاعه وسط حالة من الارتباك مع احتمال ارتفاع سعر الذهب بالتزامن مع ارتفاعه عالميا ويرجع سبب الإرتفاع إلى العديد من العوامل التي من شأنها أن تأثر على الكثير من القطاعات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة:

ويستمر ارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة بشكل ملحوظ حيث شهدت الأونة الماضية سلسلة من الارتفاعات الملحوظة على المعدن الأصفر، وفي هذا السياق أفاد خبير اقتصادي أن المؤشرات تدلل على أن أسعار الذهب سترتفع خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أن أسعار المعادن النفيسة تتاثر بعدة عوامل تلعب دور بارز في ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب، فهناك علاقة طردية بين أسعار المعادن النفيسة وسعر صرف العمل الأمريكية أي أنه بمجرد ارتفاع سعر الدولار ترتفع أسعار الذهب وفي حال شهدت الورقة الخضراء حالة من الاستقرار تستقر وثبت أسعار المعادن النفيسة.

أسعار الذهب اليوم بدون ضبط المصنعية:

سعر الذهب عيار 24 للجرام الواحد 756.36 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للجرام الواحد 693.33 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 للجرام الواحد 661.83 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 للجرام الواحد 567.28 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 للجرام الواحد 441.21 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للجرام الواحد 378.18 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 للجرام الواحد 283.63 جنيه.

سعر أوقية الذهب الجرام الواحد 23,523 جنيه.

سعر كيلو الذهب الجرام الواحد 756,356 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 5,295 جنيه.

ومن جانبه أوضح مسؤول في شعبة الذهب أن أسعار الذهب تتأثر بزيادة الطلب عليها وعندما يقل الطلب على المعدن الأصفر تستقر الأسعار ومن المحتمل أن تشهد الأيام القادمة ارتفاع سعر الذهب، حيث أن موسم الصيف يشهد إقبال كبير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج على شراء الذهب والمجوهرات، ومع تراجع قيمة الجنيه المصري ارتفعت تكلفة تصنيع الذهب وكان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بالتزامن مع سعر صرف الجنيه في البنوك والمصارف.