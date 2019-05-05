سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-5-2019 وعيار 21 يُسجل 610 جنية

شهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذات في محلات الصاغة تزامناً مع أسعار الأوقية عالمياً، وضمن تقرير أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية، سجل الذهب في بداية مايو حالة من التراجع المستمر بعد أن وصلت قيمة الأوقية بنحو 1270 دولار، ومع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد سجل الذهب استقرار تام على كافة أعيرة الذهب بعد الارتفاع الجديد الذي شهده المعدن الأصفر مساء أمس السبت بنحو 4 جنيهات على جميع أعيرة الذهب، وسجلت الأوقية الآن 1278 دولار.

سعر الذهب في مصر

ضمن تقرير أسعار الذهب اليوم في مصر سجل عيار 21 بنحو 610 جنية، فيما سجل عيار 18 بنحو 522 جنية، واستقر الجنية الذهب عند 4880 جنية، وإليكم تقرير أسعار الذهب الآن مُحدثة حتي هذه اللحظة.

العيار السعر مقابل الجنية عيار 24 697 عيار 21 610 عيار 18 522 أوقية الذهب 1278 دولار

وسجل عيار 22 للجرام 638 جنية، بينما استقر سعر جرام عيار 14 عند 406 جنية، ونتابع معكم أسعار الذهب الأحد على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات في أسعار الذهب، مع العلم بأن أسعار الذهب الموجودة في الجدول السابق بدون إضافة المصنعية.

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أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذبات الكبيرة في قيمتها مقابل الجرام الواحد، خاصةً بعد تعويم العملة المصرية وتحرك الدولار في البنوك المصرية، وشهد الذهب في مصر يوم 1 و 2 مايو حالة من الهبوط، وعاود الذهب صعوده بنحو 4 جنيهات مساء أمس، بينما سجل الذهب اليوم استقرار تام تزامناً مع قيمة الأوقية التي تتحكم في المقام الأول على أسعار الذهب.