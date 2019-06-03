سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3-6-2019 والمعدن الأصفر يُسجل ارتفاع جديد

أسعار الذهب في مصر نستعرضها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج تزامناً مع التذبذبات التي تُصيب المعدن الأصفر في مصر من بين ارتفاع وانخفاض منذ تعويم الجنية المصري، ويتوقف سعر الذهب في مصر أمام عدة عوامل، سعر الدولار في البنوك مقابل الجنية، وأيضاً سعر الأوقية عالمياً، وكذلك حالة العرض والطلب على محلات الصاغة، وقد شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاع جديد وسجل عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 619 جنية مقابل الجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر

مع تعاملات اليوم الإثنين سجلت الأوقية ارتفاعاً جديداً عالمياً لتُسجل الآن 1315 دولار، وارتفعت أوقية الذهب عن تعاملات أمس بنحو 10 دولارات، ليُسجل عيار 18 أحد أهم أعيرة الذهب وانتشاراً وإقبالاً من المواطنين في محلات الصاغة بنحو 525 جنية مقابل الجرام الواحد، في حين سجل الجنية الذهب 4896.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع جديد بعد أن ارتفعت أونصة الذهب عالمياً، وقد سجل عيار 24 مقابل الجرام بنحو 699 جنية بدون قيمة المصنعية، علماً بأن المصنعية تحدد بناء على عدة عوامل رئيسية كثيرة أبرزها حجم المشغولات وكذلك الماركة.

العيار السعر مقابل الجنية عيار 24 699 عيار 22 641 عيار 21 612 عيار 18 525 أوقية الذهب 21752 كيلو الذهب 699429

وسجل الجرام من عيار 14 مقابل الجنية بنحو 408 جنية، فيما بلغ الجنية الذهب والذي يزن 8 جرامات من الذهب بنحو 295.97 دولار أمريكي.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

سجل متوسط سعر عيار 21 بنحو 621.48 جنية، فيما بلغ متوسط سعر الجنية الذهب بنحو 4972 جنية، ونتابع معكم سعر الذهب في محلات الصاغة على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات، وإليكم أحدث أسعار الذهب.

العيار السعر بالجنية للجرام السعر بالدولار للجرام عيار 24 710.25 42.37 عيار 21 621.48 37.07 عيار 18 532.70 31.78 الجنية الذهب 4972 296.57

ونتابع معكم أسعار الذهب اليوم على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر في محلات الصاغة.