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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء23/3/2021

بواسطة دينا الجندى

لقد شهدت أسعار معدن الذهب النفيس تذبذات شديدة منذ ظهور جائحة كورونا في جميع بلاد العالم، وتأثيرها علي جميع مجالات الحياة وعلي رأسها مجالات الإقتصاد والتجارة، حيث وصل الذهب الي اعلي مستوياته في العام الماضي 2020 نظراً لكثرة المستجدات على الساحة العالمية، ومع بداية العام الجديد 2021 وهدوء الوضع قليلاً والوصول إلى عدة لقاحات للقضاء على فيروس كورونا، شهدت أسعار الذهب انخفاصات كبيرة حتي الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه عاود في الصعود مرة أخري تدريجياً.

كما يتوقع خبراء البورصة إرتفاع أسعار الذهب مجدداً علي مستويات أسواق الصاغة المحلية، علي مدار الأيام القليلة القادمة،مع تزايد أخبار بداية إنتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء23/3/2021
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء23/3/2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء23/3/2021

جرام الذهب عيار 24 875 إلى 878 (جنيه مصري)
جرام الذهب عيار 22 802 إلى 805 (جنيه مصري)
جرام الذهب عيار 21 766 إلى 768 (جنيه مصري)
جرام الذهب عيار 18 657 إلى 658 (جنيه مصري)
جرام الذهب عيار 14 511 إلى 512 (جنيه مصري)
جرام الذهب عيار 12 438 إلى 439 (جنيه مصري)
الجنيه الذهب 6,128 إلى 6,144 (جنيه مصري)
اونصة الذهب 27,226 إلى 27,297 (جنيه مصري)

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسعار بدون المصنعية الخاصة بتجار الذهب في أسواق الصاغة.

دينا الجندى
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