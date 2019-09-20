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أخبار إقتصادية

سعر الذهب في مصر و السعودية اليوم المُوافق 20/9/2019

سعر الذهب اليوم

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الذهب اليوم سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية المُوافق يشهد إرتفاعاً طفيفاً بالرغم من إنخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع حيث وصل سعر الدولار مُقابل الجنيه المصري حوالي 16.23 جنيه لأول مرة منذ تعويم الجنيه والجدير بالذكر أن الزياده التي تحدث للذهب زياده عالمية وصلت اليوم الى حوالي .4 % حيث قد إزداد سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع حتى البارحه حوالي 1% و سنعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية عبر هذا الموضوع في موقع كلمة .



سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429


إرتفاع طفيف يشهده سعر الذهب اليوم غير ملحوظ إلا لتجار الذهب فقد سجل عيار 24 مبلغ 777 جنيهاً للجرام وسجل عيار 21 مبلغ 680 جنيهاً بدون مصنعية حيث تختلف المصنعية من قطعه مجوهرات الى أخريى حسب نوع القطعه ومستوى الحرفه فيها .

سعر الذهب بالمصنعية

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24789.00 جنيه$48.38
سعر الذهب عيار 22723.26 جنيه$44.35
اسعار الذهب عيار 21690.40 جنيه$42.33
اسعار الذهب عيار 18591.76 جنيه$36.28
سعر الذهب عيار 14460.25 جنيه$28.22
سعر الذهب عيار 12394.50 جنيه$24.19
سعر الذهب عيار 9295.88 جنيه$18.14
اسعار أوقية الذهب24,538 جنيه$1,505
اسعار جنيه الذهب5,523 جنيه$338.64
اسعار كيلو الذهب789,004 جنيه$48,376

سعر الذهب في السعودية



الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24181.46 ريال$48.38
سعر الذهب عيار 22166.34 ريال$44.35
اسعار الذهب عيار 21158.78 ريال$42.33
اسعار الذهب عيار 18136.10 ريال$36.28
سعر الذهب عيار 14105.85 ريال$28.22
سعر الذهب عيار 1290.73 ريال$24.19
اسعار أوقية الذهب5,643 ريال$1,505
اسعار جنيه الذهب1,270 ريال$338.64
اسعار كيلو الذهب181,462 ريال$48,376

أسعار الذهب في السعودية بالمصنعية كسعر متوقع لسعر السوق المحلي في المملكه .



نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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