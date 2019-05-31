سعر الذهب في مصر 31 مايو | بعد التباين صُعوداً وهبوطًا الذهب يُسجل ارتفاعًا قياسياً اليوم الجمعة

الذهب وتباين الأسعار، السمة الأساسية التي تُصيب المعدن الأصفر منذ بداية الشهر الجاري، فصعوداً إلى هبوطاً والعكس تقبع أسعار الذهب اليومية أسيرة لحالة التذبذب تلك، ولكن تظل الحقيقة التي يجب أن تترسخ عند الجميع أن الذهب رغم كل العوامل هو أكثر عناصر الادخار والاستثمار الفردية أمنًا .

واليوم صدرت تقارير أسعار الذهب في مصر بتاريخ 31 مايو الموافق اليوم الجمعة من نهاية الأسبوع، لتُشير إلى توجهات تصاعدية بأسعار الذهب بشكلٍ قياسي بعد أن شهدت خلال تعاملات الأمس تراجع بمقدار 2 جنيه بالجرام، وسُجلت أسعار الذهب مرتفعة اليوم وذلك ببداية الجلسات .. فإليكم بيان الأسعار حتى الساعة .

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 31 مايو

فبعد متابعة بداية تعاملات صباح الجمعة 31 مايو 2019 تبين أن الذهب سجل حتى أخر تعامل من اليوم زيادة بمقدار 6 جنيه بسعر الجرام ولقد بدأت التعاملات الصباحية مُسجلة زيادة بمقدار 2 جنيه ليرتفع سعر الجرام خلال ساعات التعامل حتى يُسجل الزيادة المذكورة بمقدار ستة جنيهات للجرام، وسجل الذهب البيانات والأسعار تالية :

سجل الذهب اليوم الجمعة من عيار 24 سعر 692 جنيه .

وسجل الذهب من العيار 22 اليوم الجمعة بنهاية الأسبوع سعر 635 جنيه .

وأما عن العيار 21 من الذهب وهو بالتأكيد الأكثر شعبية وتداول وطلب بالسوق المصرية فلقد أشارت الأرقام انه سجل اليوم مع تعاملات الصباح سعر 606 جنيه .

وسجل الذهب من عيار 18 بتاريخ 31 مايو 2019 مع بداية تعاملات اليوم سعر 522 جنيه .

واليوم الجمعة 31 مايو 2019 أشارت التقارير أن الجنيه الذهب بمصر وصل سعره إلى 4840 جنيه، مسجلاً زيادة بمقدار 40 جنيه عن أسعاره خلال تعاملات الأمس .

أسباب ارتفاع الذهب اليوم

قد يكون العامل الدولي الخاص بضعف الثقة من قبل المُضاربين بالدولار العامل الأكثر أهمية في ارتفاع أسعار الذهب اليوم، فالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة انعكست بشكل كبير على ثقة المستثمر في العملة الأمريكية، وحدث نوعاً من التوجه العنيف اليوم تجاه الذهب ليشهد ارتفاع ملحوظ بسعر الأوقية دولياً، سريعاً ما انعكس بأثره على أسعار الذهب اليوم محلياً بمصر ليرتفع الجرام بمقدار 6 جنيهات .