سعر الذهب يرتفع من جديد اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

ارتفع سعر الذهب مرة آخري اليوم الإثنين 02-9-2019 في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 807 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5732 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصريسعر 706.5 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 606.5 جنيه .







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 807.72 جنيه $48.94 سعر الذهب عيار 22 740.41 جنيه $44.86 اسعار الذهب عيار 21 706.77 جنيه $42.83 اسعار الذهب عيار 18 605.80 جنيه $36.71 سعر الذهب عيار 14 471.17 جنيه $28.55 سعر الذهب عيار 12 403.86 جنيه $24.47 سعر الذهب عيار 9 302.89 جنيه $18.35 سعر أوقية الذهب 25,120 جنيه $1,522 سعر جنيه الذهب 5,654 جنيه $342.60 سعر كيلو الذهب 807,717 جنيه $48,942

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر







متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 410.69 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14 25 أغسطس 807.08 706.21 605.32 470.80 403.54 24 أغسطس 807.08 706.21 605.32 470.80 403.54 23 أغسطس 813.85 712.14 610.40 474.75 406.93

سعر الذهب اليوم في السعودية

معرفة سعر المعدن الأصفر هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية، كما تهم وأسعار الذهب في السعودية بصفة عامة المستثمرين في السعودية نظراً لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 183.56 ريال $48.94 سعر الذهب عيار 22 168.26 ريال $44.86 سعر الذهب عيار 21 160.62 ريال $42.83 سعر الذهب عيار 18 137.67 ريال $36.71 سعر الذهب عيار 14 107.08 ريال $28.55 سعر الذهب عيار 12 91.78 ريال $24.47 سعر أوقية الذهب 5,709 ريال $1,522 سعر جنيه الذهب 1,285 ريال $342.60 سعر كيلو الذهب 183,560 ريال $48,942

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية