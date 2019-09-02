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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في االسعودية
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سعر الذهب يرتفع من جديد اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري
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ارتفع سعر الذهب مرة آخري اليوم الإثنين 02-9-2019 في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 807 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5732 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصريسعر  706.5 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 606.5 جنيه .



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24807.72 جنيه$48.94
سعر الذهب عيار 22740.41 جنيه$44.86
اسعار الذهب عيار 21706.77 جنيه$42.83
اسعار الذهب عيار 18605.80 جنيه$36.71
سعر الذهب عيار 14471.17 جنيه$28.55
سعر الذهب عيار 12403.86 جنيه$24.47
سعر الذهب عيار 9302.89 جنيه$18.35
سعر أوقية الذهب25,120 جنيه$1,522
سعر جنيه الذهب5,654 جنيه$342.60
سعر كيلو الذهب807,717 جنيه$48,942

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

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متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
1 سبتمبر806.92706.07605.20470.71403.46
31 أغسطس806.92706.07605.20470.71403.46
30 أغسطس809.20708.07606.91472.04404.60
29 أغسطس813.06711.45609.81474.29406.53
28 أغسطس819.68717.24614.77478.15409.84
27 أغسطس821.38718.72616.04479.14410.69
26 أغسطس812.29710.77609.22473.84406.14
25 أغسطس807.08706.21605.32470.80403.54
24 أغسطس807.08706.21605.32470.80403.54
23 أغسطس813.85712.14610.40474.75406.93

أسعار الدواجن واللحوم بمشتقاتها اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في المزارع و الأسواق المحلية

سعر صرف الدولار اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

معرفة سعر المعدن الأصفر هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية، كما تهم وأسعار الذهب في السعودية بصفة عامة المستثمرين في السعودية نظراً لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24183.56 ريال$48.94
سعر الذهب عيار 22168.26 ريال$44.86
سعر الذهب عيار 21160.62 ريال$42.83
سعر الذهب عيار 18137.67 ريال$36.71
سعر الذهب عيار 14107.08 ريال$28.55
سعر الذهب عيار 1291.78 ريال$24.47
سعر أوقية الذهب5,709 ريال$1,522
سعر جنيه الذهب1,285 ريال$342.60
سعر كيلو الذهب183,560 ريال$48,942

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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