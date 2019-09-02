سعر الذهب يرتفع من جديد اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية
ارتفع سعر الذهب مرة آخري اليوم الإثنين 02-9-2019 في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 807 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5732 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصريسعر 706.5 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 606.5 جنيه .
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|807.72 جنيه
|$48.94
|سعر الذهب عيار 22
|740.41 جنيه
|$44.86
|اسعار الذهب عيار 21
|706.77 جنيه
|$42.83
|اسعار الذهب عيار 18
|605.80 جنيه
|$36.71
|سعر الذهب عيار 14
|471.17 جنيه
|$28.55
|سعر الذهب عيار 12
|403.86 جنيه
|$24.47
|سعر الذهب عيار 9
|302.89 جنيه
|$18.35
|سعر أوقية الذهب
|25,120 جنيه
|$1,522
|سعر جنيه الذهب
|5,654 جنيه
|$342.60
|سعر كيلو الذهب
|807,717 جنيه
|$48,942
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|1 سبتمبر
|806.92
|706.07
|605.20
|470.71
|403.46
|31 أغسطس
|806.92
|706.07
|605.20
|470.71
|403.46
|30 أغسطس
|809.20
|708.07
|606.91
|472.04
|404.60
|29 أغسطس
|813.06
|711.45
|609.81
|474.29
|406.53
|28 أغسطس
|819.68
|717.24
|614.77
|478.15
|409.84
|27 أغسطس
|821.38
|718.72
|616.04
|479.14
|410.69
|26 أغسطس
|812.29
|710.77
|609.22
|473.84
|406.14
|25 أغسطس
|807.08
|706.21
|605.32
|470.80
|403.54
|24 أغسطس
|807.08
|706.21
|605.32
|470.80
|403.54
|23 أغسطس
|813.85
|712.14
|610.40
|474.75
|406.93
أسعار الدواجن واللحوم بمشتقاتها اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في المزارع و الأسواق المحلية
سعر صرف الدولار اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
معرفة سعر المعدن الأصفر هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية، كما تهم وأسعار الذهب في السعودية بصفة عامة المستثمرين في السعودية نظراً لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|183.56 ريال
|$48.94
|سعر الذهب عيار 22
|168.26 ريال
|$44.86
|سعر الذهب عيار 21
|160.62 ريال
|$42.83
|سعر الذهب عيار 18
|137.67 ريال
|$36.71
|سعر الذهب عيار 14
|107.08 ريال
|$28.55
|سعر الذهب عيار 12
|91.78 ريال
|$24.47
|سعر أوقية الذهب
|5,709 ريال
|$1,522
|سعر جنيه الذهب
|1,285 ريال
|$342.60
|سعر كيلو الذهب
|183,560 ريال
|$48,942
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية