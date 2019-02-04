سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين الموافق 4-2-2019

نقدم لكم عبر موقع كلمة، أحدث أسعار للذهب في مصر اليوم الاثنين، حيث تشهد مصر بعدم استقرار واضطراب لسعر الذهب، وخصوصاً في الفترة السابقة لحدوث هبوط وصعود بشكل مفاجئ، ويأتي تأثر سعر المعدن النفيس للعديد من الأسباب، ومنها ارتفاع وهبوط سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء والبنوك، وعامل العرض والطلب عليه يؤثر في سعر الجرام، وسعر أوقية المعدن النفيس عالمياً، كما أن الإقبال على الذهب بشكل مستمر وغير متوقف، نظراً للإقبال المستمر على الزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 18/ سجل اليوم سعر 552 جنيهاً للجرام.

عيار 21 / سجل اليوم سعر 644 جنيهاً للجرام.

عيار 24 / سجل اليوم سعر 736 جنيهاً للجرام.

سعر الجنية الذهب / سجل اليوم سعر 5152 جنيهاً.

سعر أوقية الذهب / 1311 دولار.

كما يذكر بأن سعر الذهب في مصر، يختلف من محافظة إلى أخرى اختلاف طفيف في أسعار الأعيرة، وهذا الاختلاف يكون من 50 قرشاً إلى جنيه واحد.

وقد تراجع سعر الذهب اليوم بقيمة 6 جنيهات، بسبب انخفاض سعر الذهب بنسبة 0.33% عالمياً، وانخفاض سعر الأوقية من 1317 إلى 1311 دولار أمريكي حتى الآن.