سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 أبريل 2019 .. ارتفاع المعدن الأصفر

ارتفع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية ، خلال تعاملات الصباحية عقب استقرار ملحوظ خلال اليومين الماضيين، بعد تراجع بفارق نحو 7 جنيهات لكافة العيارات ، وقد امتازت حركة الأسعار في الآونة الأخيرة بالتأرجح بين هبوط وارتفاع، وقد ترافق ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم مع تقهقر سعر الدولار عالميًا ، وارتفاع الذهب في السوق العالمية، حيث ارتفع اليوم سعر المعدن الاصفر بمقدار 3 جنيه لعيار الذهب 21 مقارنة بأسعار يوم أمس.

سعرالذهب اليوم

ننشر لكم أسعار المعدن الثمين بمختلف العيارات ( 24 و 22 و 21 و 18 )، حيث يسجل سعر المعدن الأصفر اليوم في محلات الصاغة المصرية وفق التالي:

– سعر جرام عيار 24 : يتراوح ما بين 711 – 713 جنيه.

– سعر جرام عيار 22 : يتراوح ما بين 652 – 654 جنيه.

– سعر جرام عيار 21 : يتراوح ما بين 622 – 624 جنيه.

– سعر جرام عيار 18 : يتراوح ما بين 533 – 535 جنيه.

في حين تسجل الأونصة الذهب سعر 22,108 إلى 22,179 جنيه.

ويسجل الجنيه الذهب سعر 4,976 إلى 4,992 جنيه.

وأما الكيلو الذهب فيسجل سعر 710,857 إلى 713,143 جنيه.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية، بعدة عوامل منها :

– ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

– حالة العرض والطلب في السوق.

– الوضع الاقتصادي السائد في البلاد، من حالة الركود أو الوضع النشط والنمو.

تطورات أسعار الذهب في مصر ” تحديث مستمر “

منذ بداية الأسبوع الجاري يواصل سعر الذهب في أسواق المال المصرية تراجعه التدريجي ليصل فارق الهبوط حتى الآن نحو 6 جنيه للجرام الذهب لكافة العيارات ، فيسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر اليوم 622 – 624 جنيه ، ويتوقع أن تستمر حركة الهبوط في الأسعار بشكل طفيف خلال الأيام المقبلة .

تحدبث : سعر المعدن الأصفر اليوم الإثنين 8 أبريل

شهدت تعاملات مستهل الأسبوع الجاري ارتفاع في أسعار الذهب اليوم في مصر، ويرجع هذا الارتفاع بسبب زيادة سعر أوقية الذهب في السوق العالمية من 1292 دولار إلى 1298 دولار ليسجل جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم سعر 622 – 624 جنيه .