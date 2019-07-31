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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019، فى مختلف البنوك المصرية، حيث بلغت اعلى قيمة للشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)  بقيمة  4.41 جنيه مصري، اما اقل سعر لبيع الريال السعودى فى البنك العربي الافريقي الدولي بقيمة 4.43 جنيه مصري، وبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى  قيمه شراءه 4٫4 جنيه مصرى وسجل سعر البيع 4.43 جنيه مصرى،  ويختلف سعر الريال من بنك الى آخر بنسب .

ونقدم لكم من خلال هذا الجدول أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك، مع تقديم تحديث يومي ومستمر فى اسعار الصرافة والعملات الاجنبية والعربية.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٣٩٩٧ جم٤٫٤٣٢٥ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 18 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
بنك الاسكندرية٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ 13 ساعة
بنك مصر٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 17 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ 20 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 17 ساعة
بنك قناة السويس٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ 22 ساعة
المصرف المتحد٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 17 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 18 ساعة
بنك البركة٤٫٣٤ جم٤٫٤٧ جممنذ 41 دقيقة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ 17 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ 14 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 19 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 15 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 16 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 17 ساعة
بنك عودة٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 16 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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