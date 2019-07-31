سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019، فى مختلف البنوك المصرية، حيث بلغت اعلى قيمة للشراء الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بقيمة 4.41 جنيه مصري، اما اقل سعر لبيع الريال السعودى فى البنك العربي الافريقي الدولي بقيمة 4.43 جنيه مصري، وبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى قيمه شراءه 4٫4 جنيه مصرى وسجل سعر البيع 4.43 جنيه مصرى، ويختلف سعر الريال من بنك الى آخر بنسب .

ونقدم لكم من خلال هذا الجدول أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك، مع تقديم تحديث يومي ومستمر فى اسعار الصرافة والعملات الاجنبية والعربية. سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٣٩٩٧ جم ٤٫٤٣٢٥ جم منذ 16 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ 18 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٤ جم ٤٫٤٤ جم منذ يوم بنك الاسكندرية ٤٫٣٧ جم ٤٫٤٣ جم منذ 13 ساعة بنك مصر ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ 17 ساعة كريدي أجريكول ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٤ جم منذ 20 ساعة البنك التجارى الدولي CIB ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ 17 ساعة بنك قناة السويس ٤٫٤ جم ٤٫٤٤ جم منذ 22 ساعة المصرف المتحد ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ 17 ساعة البنك الأهلي المصري ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ 18 ساعة بنك البركة ٤٫٣٤ جم ٤٫٤٧ جم منذ 41 دقيقة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٤١ جم ٤٫٤٣ جم منذ 17 ساعة بنك التعمير و الاسكان ٤٫٣٣ جم ٤٫٤٨ جم منذ 14 ساعة بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٤ جم منذ 19 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٣ جم منذ 15 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٤ جم منذ 16 ساعة البنك المصري الخليجي ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ 17 ساعة بنك عودة ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ 16 ساعة