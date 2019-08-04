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سعر الريال السعودى اليوم الاحد 4-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الريال السعودى اليوم الاحد 4-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الاحد 4 أغسطس2019، فى مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، حيث شهد حالة من الاستقرار، وقد سجل الريال السعودي أعلى قيمة فى سعر الشراء في البنك المصري الخليجي حيث بلغت قيمته 4.41 جنيه مصري، بينما سجل بنك الاسكندرية اقل سعر للبيع  بقيمة 4.42 جنيه مصري، ومن خلال الجدول التالي نتعرف على  أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤١ جم
بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٣٩٨٧ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
بنك الاسكندرية٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ يومين
بنك مصر٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
كريدي أجريكول٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
بنك قناة السويس٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
المصرف المتحد٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
البنك الأهلي المصري٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
بنك البركة٤٫٣٤ جم٤٫٤٧ جممنذ 4 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ 4 أيام
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 4 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
بنك عودة٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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