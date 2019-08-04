سعر الريال السعودى اليوم الاحد 4-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الاحد 4 أغسطس2019، فى مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، حيث شهد حالة من الاستقرار، وقد سجل الريال السعودي أعلى قيمة فى سعر الشراء في البنك المصري الخليجي حيث بلغت قيمته 4.41 جنيه مصري، بينما سجل بنك الاسكندرية اقل سعر للبيع بقيمة 4.42 جنيه مصري، ومن خلال الجدول التالي نتعرف على أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤١ جم بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٢ جم البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٣٩٨٧ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ 3 أيام مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين بنك الاسكندرية ٤٫٣٧ جم ٤٫٤٢ جم منذ يومين بنك مصر ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين كريدي أجريكول ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ 3 أيام البنك التجارى الدولي CIB ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ 3 أيام بنك قناة السويس ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين المصرف المتحد ٤٫٣٧ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين البنك الأهلي المصري ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين بنك البركة ٤٫٣٤ جم ٤٫٤٧ جم منذ 4 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين بنك التعمير و الاسكان ٤٫٣٣ جم ٤٫٤٨ جم منذ 4 أيام بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٤ جم منذ يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٣ جم منذ 4 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٤ جم منذ يومين البنك المصري الخليجي ٤٫٤١ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين بنك عودة ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين