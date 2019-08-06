سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الريال السعودي اليوم” الثلاثاء 6 أغسطس2019، مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك المصرية، من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات والصرافة العربية والعالمية، وقد سجل الريال السعودي أعلى قيمة فى سعر الشراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وسجل 4.4 جنيه مصري، بينما سجل البنك العربي الافريقي الدولى اقل سعر للبيع بقيمة 4.42 جنيه مصري، وسوف نتعرف على أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري من خلال الجدول المرفق فى الموضوع .
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى
سجل الريال السعودي اليوم فى البنك المركزي المصري 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري سجل 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.37 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى البنك التجارى الدولي CIB – سجل 4.38 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى الجدول التالي نوضح سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فى مختلف البنوك .
كلمة دوت أورج
الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٣٩٦٧ جم
|٤٫٤٣١٣ جم
|منذ ساعتين
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ يومين
|مصرف أبو ظبي الاسلامي –
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 8 ساعات
|بنك الاسكندرية –
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 6 ساعات
|بنك مصر –
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 7 ساعات
|كريدي أجريكول
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB –
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ ساعة
|بنك قناة السويس
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ ساعة
|المصرف المتحد –
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 5 ساعات
|البنك الأهلي المصري –
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 4 ساعات
|بنك البركة –
|٤٫٣٣ جم
|٤٫٤٦ جم
|منذ 8 ساعات
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 5 ساعات
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٣٣ جم
|٤٫٤٨ جم
|منذ إسبوع
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 7 ساعات
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 7 ساعات
|البنك المصري الخليجي –
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 8 ساعات
|بنك عودة –
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 7 ساعات
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