سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الريال السعودي اليوم” الثلاثاء 6 أغسطس2019، مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك المصرية، من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات والصرافة العربية والعالمية، وقد سجل الريال السعودي أعلى قيمة فى سعر الشراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وسجل 4.4 جنيه مصري، بينما سجل البنك العربي الافريقي الدولى اقل سعر للبيع بقيمة 4.42 جنيه مصري، وسوف نتعرف على أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري من خلال الجدول المرفق فى الموضوع .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال السعودي اليوم فى البنك المركزي المصري 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري سجل 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.37 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى البنك التجارى الدولي CIB – سجل 4.38 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى الجدول التالي نوضح سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فى مختلف البنوك .

كلمة دوت أورج

الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٢ جم