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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج “سعر الريال السعودي اليوم” الثلاثاء 6 أغسطس2019، مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك المصرية، من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات والصرافة العربية والعالمية، وقد سجل الريال السعودي أعلى قيمة فى سعر الشراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)  وسجل 4.4 جنيه مصري، بينما سجل البنك العربي الافريقي الدولى اقل سعر للبيع بقيمة 4.42 جنيه مصري، وسوف نتعرف على أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري من خلال الجدول المرفق فى الموضوع .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال  السعودي اليوم فى البنك المركزي المصري 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري  سجل 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.37 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى البنك التجارى الدولي CIB – سجل 4.38 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى الجدول التالي نوضح سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فى مختلف البنوك .

كلمة دوت أورج

 

الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٣٩٦٧ جم٤٫٤٣١٣ جممنذ ساعتين
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ يومين
مصرف أبو ظبي الاسلامي –٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 8 ساعات
بنك الاسكندرية –٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ 6 ساعات
بنك مصر –٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 7 ساعات
كريدي أجريكول٤٫٣٨ جم٤٫٤٢ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB –٤٫٣٨ جم٤٫٤٢ جممنذ ساعة
بنك قناة السويس٤٫٣٨ جم٤٫٤٢ جممنذ ساعة
المصرف المتحد –٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ 5 ساعات
البنك الأهلي المصري –٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 4 ساعات
بنك البركة –٤٫٣٣ جم٤٫٤٦ جممنذ 8 ساعات
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 5 ساعات
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ 7 ساعات
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٧ جم٤٫٤٤ جممنذ 7 ساعات
البنك المصري الخليجي –٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 8 ساعات
بنك عودة –٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 7 ساعات

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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