سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الجمعه 2 أغسطس2019، بمختلف البنوك المصرية، حيث شهد حالة من الاستقرار فى اسعاره امام الجنيه المصري، وقد بلغ أعلى سعر لشراء الريال السعودي في البنك المصري الخليجي حيث بلغت قيمته 4.41 جنيه مصري، بينما سجل بنك الاسكندرية اقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.42 جنيه مصري، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك.
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٣٩٨٧ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الاسكندرية
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك مصر
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 16 ساعة
|كريدي أجريكول
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يوم
|بنك قناة السويس
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 19 ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك البركة
|٤٫٣٤ جم
|٤٫٤٧ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٣٣ جم
|٤٫٤٨ جم
|منذ يومين
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 22 ساعة
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