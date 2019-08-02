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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الجمعه 2 أغسطس2019، بمختلف البنوك المصرية، حيث شهد حالة من الاستقرار فى اسعاره امام الجنيه المصري، وقد بلغ أعلى سعر لشراء الريال السعودي في البنك المصري الخليجي حيث بلغت قيمته 4.41 جنيه مصري، بينما سجل بنك الاسكندرية اقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.42 جنيه مصري، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٣٩٨٧ جم٤٫٤٣ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ 21 ساعة
بنك مصر٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 16 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
بنك قناة السويس٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 19 ساعة
المصرف المتحد٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 17 ساعة
بنك البركة٤٫٣٤ جم٤٫٤٧ جممنذ يومين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 14 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ يومين
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ 14 ساعة
بنك عودة٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 22 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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