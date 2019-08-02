سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الجمعه 2 أغسطس2019، بمختلف البنوك المصرية، حيث شهد حالة من الاستقرار فى اسعاره امام الجنيه المصري، وقد بلغ أعلى سعر لشراء الريال السعودي في البنك المصري الخليجي حيث بلغت قيمته 4.41 جنيه مصري، بينما سجل بنك الاسكندرية اقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.42 جنيه مصري، ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى