سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الريال السعودي اليوم” الجمعة 9 أغسطس2019، مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك ، وذلك من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات والصرافة، وسجل الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة ٤٫٤١ جنيه مصري، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم بقيمة ٤٫٤٢ جنيه مصري، وندقم لكم من خلال الجدول التالي أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري .
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى
سجل الريال السعودي اليوم فى البنك المركزي المصري 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.41 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك التجارى الدولي CIB – سجل 4.38 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري سجل 4.38 للشراء مقابل 4.43 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.37 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى الجدول التالي نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فى مختلف البنوك .
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٣٩٩٤ جم
|٤٫٤٣٢٦ جم
|منذ 22 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ 5 أيام
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 3 أيام
|بنك الاسكندرية
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ يوم
|بنك مصر
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يوم
|كريدي أجريكول
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٢ جم
|منذ 20 ساعة
|بنك قناة السويس
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يوم
|المصرف المتحد
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يوم
|بنك البركة
|٤٫٣٣ جم
|٤٫٤٦ جم
|منذ 3 أيام
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يومين
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٣٣ جم
|٤٫٤٨ جم
|منذ إسبوع
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 5 أيام
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|٤٫٣٧ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ يوم
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 20 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 3 أيام
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