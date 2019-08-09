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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “سعر الريال السعودي اليوم” الجمعة 9 أغسطس2019، مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك ، وذلك من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات والصرافة، وسجل الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي  أعلى سعر لشراء الريال بقيمة ٤٫٤١ جنيه مصري، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم بقيمة  ٤٫٤٢ جنيه مصري، وندقم لكم من خلال الجدول التالي أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال  السعودي اليوم فى البنك المركزي المصري 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.41 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك التجارى الدولي CIB – سجل 4.38 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري  سجل 4.38 للشراء مقابل 4.43 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.37 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى الجدول التالي نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فى مختلف البنوك .

البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤١ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٣٩٩٤ جم٤٫٤٣٢٦ جممنذ 22 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ 5 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
بنك الاسكندرية٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ يوم
بنك مصر٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
كريدي أجريكول٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٢ جممنذ 20 ساعة
بنك قناة السويس٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
المصرف المتحد٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
بنك البركة٤٫٣٣ جم٤٫٤٦ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 5 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٧ جم٤٫٤٤ جممنذ يوم
البنك المصري الخليجي٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ 20 ساعة
بنك عودة٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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