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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 8-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “سعر الريال السعودي اليوم” الخميس 8 أغسطس2019، مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك ، وذلك من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات والصرافة العربية والعالمية، وقد سجل الريال السعودي فى البنك العربي الافريقي الدولى اقل سعر للبيع بقيمة 4.42 جنيه مصري، بينما سجل أعلى قيمة فى سعر الشراء في البنك المصري الخليجي  وسجل 4.4 جنيه مصري، ونقدم لكم من خلال الجدول المرفق فى الموضوع أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال  السعودي اليوم فى البنك المركزي المصري 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري  سجل 4.39 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك التجارى الدولي CIB – سجل 4.38 للشراء مقابل 4.42 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.37 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.4 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى الجدول التالي نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فى مختلف البنوك .

البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٣٩٥٦ جم٤٫٤٣٠٦ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ 3 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
بنك الاسكندرية٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ 15 ساعة
بنك مصر٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
كريدي أجريكول٤٫٣٨ جم٤٫٤٢ جممنذ يومين
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٢ جممنذ 22 ساعة
بنك قناة السويس٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 16 ساعة
المصرف المتحد٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 21 ساعة
بنك البركة٤٫٣٣ جم٤٫٤٦ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 22 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٧ جم٤٫٤٤ جممنذ 21 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 15 ساعة
بنك عودة٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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