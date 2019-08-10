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سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-8- 2019 مقابل الجنيه المصرى

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “سعر الريال السعودي اليوم” السبت  10 أغسطس2019، اليوم مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك ، من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار العملات والصرافة، وسجل الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي  أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.41 جنيه مصري، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم بقيمة 4.42 جنيه مصري، ونقدم لكم من خلال الجدول المرفق فى الموضوع  أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال  السعودي اليوم  فى البنك المصري الخليجي 4.41 للشراء مقابل 4.43 للبيع، فى البنك المركزي المصري4.39  للشراء مقابل 4.43 للبيع،  وفى البنك الأهلي المصري  سجل 4.38 للشراء مقابل 4.43 للبيع، وفى البنك التجارى الدولي CIB – سجل 4.38 للشراء مقابل 4.42 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.37 للشراء مقابل 4.42 للبيع، وفى الجدول التالي  يمكنكم معرفة اسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فى مختلف البنوك .

البنك المصري الخليجي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤١ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٣٩٩٤ جم٤٫٤٣٢٦ جممنذ يوم
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ 5 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ 4 أيام
بنك الاسكندرية٤٫٣٧ جم٤٫٤٢ جممنذ يومين
بنك مصر٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
كريدي أجريكول٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٢ جممنذ يوم
بنك قناة السويس٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
المصرف المتحد٤٫٣٧ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
البنك الأهلي المصري٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
بنك البركة٤٫٣٣ جم٤٫٤٦ جممنذ 4 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 6 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٧ جم٤٫٤٤ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ يوم
بنك عودة٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 4 أيام

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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