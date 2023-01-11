سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بعد صعود الدولار التاريخي في تعاملات البنوك

بواسطة أشرف السيد
سعر الريال السعودي الآن

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، وذلك على خلفية الارتفاع التاريخي في سعر صرف الدولار في البنوك، حيث أنه ولأول مرة في مصر  يتخطى سعر الدولار في عدد من البنوك حاجز  ال 30 جنيه، حيث حدثت ارتفاعات متتالية في سعر الدولار  منذ صباح اليوم، إلى أن تخطى سعر الورقة الخضراء في نهاية التعاملات في بعض البنوك حاجز  ال 30 جنيه.

أخر سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2022:-

الريال السعودي

ارتفعت أسعار الريال السعودي، في تعاملات البنوك المصرية اليوم على خلفية الصعود التاريخي للدولار أمام الجنيه المصري منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث بلغت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق أحدث تقرير صادر في نهاية التعاملات في البنوك كالتالي:-

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 7.89 جنيه 7.91 جنيه
البنك الأهلي المصري 7.9096 جنيه 7.9365 جنيه
بنك مصر 7.9098 جنيه 7.9365 جنيه
التجاري الدولي CIB 7.8668 جنيه 7.9236 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.4674 جنيه 8.4958 جنيه
بنك الإسكندرية 7.851 جنيه 7.897 جنيه
بنك أتش أس بي سي 7.880 جنيه 7.910 جنيه
المصرف المتحد 7.658 جنيه 7.9467 جنيه
بنك بيريوس 7.8549 جنيه 7.8832 جنيه
كريدي أجريكول 8.4788 جنيه 8.5733 جنيه
بنك بلوم 8.4342 جنيه 8.5624 جنيه
بنك التعمير والإسكان 8.4038 جنيه 8.5153 جنيه
بنك قطر الوطني 7.8232 جنيه 7.9232 جنيه

ومن هذا الجدول السابق يتضح أن أعلى سعر لبيع الريال السعودي في البنوك في كريدي أجريكول بسعر 8.4788 جنيه للشراء، أما أقل سعر يمكن شراء الريال السعودي به من البنوك هو بنك الإسكندرية بسعر 7.897 جنيه.

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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