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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 يوليو 2019 في السوق المصري والبنوك خلال التعاملات الصباحية

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 يوليو 2019 في السوق المصري والبنوك خلال التعاملات الصباحية

سعر الريال السعودي لازال يحافظ على إستقراره أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية بالأسعار التي إختتم بها خلال التعاملات الأسبوع الأخير، على الرغم من محاولة الحوثين في إستهداف المنشآت الحيوية لـ أبها وجازان، وقد كانت العملة السعودية تشهد قبل ذلك حركة غير منتظمة ما بين الإنخفاض والإرتفاع النسبي بين حيناً وآخر، وكان من بين الأسباب في ذلك هو موسم عمرة رمضان، والإقبال عليه، وهناك مؤشرات بإرتفاع سعره خلال الأيام القادمة؛ بمناسبة إقتراب موسم الحج.

سعر الريال السعودي اليوم

وكما نوهنا جاءت أسعار الريال خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأحد 7-7-2019م بحالة من الثبات داخل الأسواق المصرية، ولا سيما البنوك الحكومية والخاصة، وقد سجل في البنك المركزي المصري 4.45 جنيه للشراء، بينما 4.48 للبيع، وفي البنك الأهلي 4.44 للشراء، بينما 4.48 للبيع.

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وفي بنك مصر 4.44 للشراء، بينما 4.48 للبيع، وفي بنك البركة 4.38 جنيه للشراء، بينما 4.51 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 4.42 جنيه للشراء، بينما 4.47 للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.41 جنيه للشراء، بينما سجل 4.47 جنيه للبيع.

وقد بلغ سعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي.

البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.4592 4.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.45 4.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.4558 4.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.42384 4.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.435 4.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.4610 4.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة 4.4531 4.4799

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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