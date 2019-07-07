سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 يوليو 2019 في السوق المصري والبنوك خلال التعاملات الصباحية

سعر الريال السعودي لازال يحافظ على إستقراره أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية بالأسعار التي إختتم بها خلال التعاملات الأسبوع الأخير، على الرغم من محاولة الحوثين في إستهداف المنشآت الحيوية لـ أبها وجازان، وقد كانت العملة السعودية تشهد قبل ذلك حركة غير منتظمة ما بين الإنخفاض والإرتفاع النسبي بين حيناً وآخر، وكان من بين الأسباب في ذلك هو موسم عمرة رمضان، والإقبال عليه، وهناك مؤشرات بإرتفاع سعره خلال الأيام القادمة؛ بمناسبة إقتراب موسم الحج.

سعر الريال السعودي اليوم

وكما نوهنا جاءت أسعار الريال خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأحد 7-7-2019م بحالة من الثبات داخل الأسواق المصرية، ولا سيما البنوك الحكومية والخاصة، وقد سجل في البنك المركزي المصري 4.45 جنيه للشراء، بينما 4.48 للبيع، وفي البنك الأهلي 4.44 للشراء، بينما 4.48 للبيع.

موضوعات ذات صلة

وفي بنك مصر 4.44 للشراء، بينما 4.48 للبيع، وفي بنك البركة 4.38 جنيه للشراء، بينما 4.51 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 4.42 جنيه للشراء، بينما 4.47 للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.41 جنيه للشراء، بينما سجل 4.47 جنيه للبيع.

وقد بلغ سعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي.