سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-8-2019 مقابل الجنيه وبنك عودة يُسجل 4.4 للشراء

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع مقارنةً بنهاية التعاملات أمس في البنوك، بينما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في كريدي أجريكول للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 4.37 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية 4.38 جنيه شراء أمام 4.43 جنيه بيع.

سعر صرف الريال السعودي

سجل البنك المصري الخليجي طبقاً لأحدث تقارير أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.41 جنيه، بينما أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 4.42 جنيه، وشهد الريال السعودي في بنك عودة استقرار عند 4.40 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية للشراء 4.37 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر إيران للتنمية 4.37 شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وفي البنك الكويت الوطني سجل 4.38 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل الريال السعودي 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك قناة السويس 4.39 4.43 مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 4.43 البنك التجاري الدولي 4.38 4.42 بنك مصر 4.39 4.43 البنك الأهلي المصري 4.39 4.43 بنك البركة 4.33 4.46 بنك عودة 4.40 4.43 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.37 4.42 بنك التعمير والإسكان 4.32 4.48

مقارنةً بأسعار الريال أمس الثلاثاء فقد استقر الريال السعودي مقابل الجنيه في كافة البنوك لليوم الثاني على التوالي.

سعر الريال السعودي تحديث لحظي

سعر الريال السعودي في جميع البنوك يتم تحديث جدول الأسعار بشكل لحظي من داخل البنوك نتابعه معكم خلال الجدول التالي والذي يتم تحديثه لحظة بلحظة على مدار اليوم:

وشهد سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي للشراء 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 4.38 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.