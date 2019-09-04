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سعر الريال السعودي
سعر الريال
أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-9-2019 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي

بواسطة عبدالعزيز على 0

استقر سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول عند 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل الريال مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرار تام لليوم السادس على التوالي بقيمة 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس طبقاً لأخر تحديث 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.38 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.



الريال مقابل الجنيه

سجل الريال مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 4.33 جنيه للشراء مقابل 4.47 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان 4.32 جنيه شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.4 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه، وسجل في بنك عودة 4.4 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

اسم البنكشراءبيع
بنك عودة4.44.43
البنك المصري الخليجي4.44.43
البنك الأهلي المصري4.394.43
بنك قناة السويس4.394.43
بنك مصر4.394.43
مصرف أبو ظبي الإسلامي4.394.43
البنك التجاري الدولي CIB4.384.43
كريدي أجريكول4.384.43
بنك الإسكندرية4.374.42


وسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية والإئتمان الزراعي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في البنك العقاري المصري 4.37 جنيه شراء مقابل 4.47 جنيه بيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني 4.38 جنيه شراء أمام 4.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك المشرق 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع.

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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