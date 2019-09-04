سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-9-2019 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول عند 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل الريال مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرار تام لليوم السادس على التوالي بقيمة 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس طبقاً لأخر تحديث 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.38 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.







الريال مقابل الجنيه

سجل الريال مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 4.33 جنيه للشراء مقابل 4.47 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان 4.32 جنيه شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع.







سعر الريال السعودي







سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.4 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه، وسجل في بنك عودة 4.4 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

اسم البنك شراء بيع بنك عودة 4.4 4.43 البنك المصري الخليجي 4.4 4.43 البنك الأهلي المصري 4.39 4.43 بنك قناة السويس 4.39 4.43 بنك مصر 4.39 4.43 مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 4.43 البنك التجاري الدولي CIB 4.38 4.43 كريدي أجريكول 4.38 4.43 بنك الإسكندرية 4.37 4.42







وسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية والإئتمان الزراعي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في البنك العقاري المصري 4.37 جنيه شراء مقابل 4.47 جنيه بيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني 4.38 جنيه شراء أمام 4.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك المشرق 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع.