سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-8-2019 مقابل الجنيه في كافة البنوك بمصر

تباين سعر الريال السعودي اليوم مع بداية تعاملات الأربعاء ليُسجل في البنك الأهلي المصري وفق أحدث تقارير صادرة حتى الآن 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في كريدي أجريكول وفق أخر تحديث منذ يومين للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.42 جنيه للبيع، بينما تراجع في البنك الأهلي اليوناني بمصر ليُسجل الآن للشراء 4.37 جنيه مقابل 4.44 جنيه للشراء.

سعر الريال مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.40 جنيه، بينما سجل في العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه بالمقارنة مع أسعار الريال السعودي في البنوك الأخري.

وسجل سعر الريال في بنك عودة للشراء 4.40 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، واستقر في بنك مصر عند 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الريال السعودي في مختلف البنوك وتحديث تلقائي لجدول أسعار الريال في كافة البنوك في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك مقابل الجنيه بنحو 4.39 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في المركزي وبلوم مصر 4.40 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.



وبلغت قيمة الريال في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.33 جنيه مقابل 4.48 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وأخيراً سجل في التجاري الدولي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.42 جنيه، جديراً بالذكر أن أسعار العملات بشكل عام أصبحت تتغير وفق عامل العرض والطلب.