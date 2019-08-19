سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19-8-2019 في جميع البنوك بمصر

مع تعاملات اليوم الإثنين سجل سعر الريال السعودي ارتفاع جديد في مصرف أبو ظبي الإسلامي منذ 3 ساعات ليُسجل الآن 4.40 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان للأسبوع الثاني على التوالي عند 4.33 جنيه شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم الإثنين طبقاً لآخر تقارير 4.39 جنيه شراء مقابل 4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري للشراء 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 4.39 شراء مقابل 4.43 بيع، بينما سجل في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال مقارنةً بأسعار الريال في باقي البنوك عند 4.41 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.43 جنيه.

وسجل في بنك الإسكندرية 4.38 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة شراء 4.41 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين تحديث دائم

بعد قرار تعويم العملة المصرية أصبح عامل العرض والطلب أحد أهم العوامل التي تتحكم بشكل كبير في كافة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وقد تشهد تغيير في قيمتها أكثر من مرة في أيام عمل البنوك الرسمية طبقاً لحجم الإقبال، ونستعرض لكم جدول سعر الريال السعودي عبر كلمة دوت أورج يتم تحديثه بشكل تلقائي على مدار اليوم من داخل البنوك.

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 4.38 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.