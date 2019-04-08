سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8 ابريل 2019 في البنوك والسوق السوداء وفقا لأخر تحديث

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8 ابريل 2019 في البنوك والسوق السوداء شهد ارتفاعا طفيفا خصوصا بعد تثبيت سعر العملة في مصر.

ويقدم لكم موقع نجوم مصرية تحليل بسيطا عن تراجع وارتفاع سعر الريال السعودي، حيث أن منذ قرابة عاميين شهدت اسعار العملات جميعا ارتفاعا كبير خصوصا في السوق السوداء ومنها الريال السعودي، إلى ان تم تحرير سعر الصرف في البنوك المصرية ليتراجع الى أن وصل إلى 4.70 جنيها.

ومع اقتراب موسم الحج والعمرة أصبح الأقبال على الريال السعودي كبير مما أدى الى زيادة الإقبال عليه كبير، مما ساهم في ارتفاع سعر الصرف به ارتفاعا طفيفا.

سعر الريال السعودي اليوم

يعتبر الريال السعودي من أكثر العملات تداولا في مصر نظرا لوجود عدد كبير جدا من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يجعل متابعة أسعار الريال السعودي يوميا هاما جدا لدى المصريين.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الريال السعودي عن ذي قبل إلا أن هناك اقبال كبير للغاية من جانب المصريين لشرائه بسبب مواسم الحج والعمرة.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء في البنوك المصرية: 4.62 البنك المصري الخليجي أعلى سعر للبيع في البنوك المصرية : 4.67 البنك العقاري المصري العربي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر البيع سعر الشراء البنك 4.63 4.61 HSBC 4.63 4.60 البنك الأهلي المصري 4.63 4.60 بنك مصر 4.63 4.58 البنك التجاري الدولي (CIB) 4.64 4.62 البنك المصرى الخليجى 4.63 4.58 البنك العربي الإفريقي 4.67 4.57 البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.57 بنك الإسكندرية 4.64 4.60 البنك المركزى المصرى 4.63 4.59 مصرف أبوظبى الإسلامى

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يتراوح سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء بمصر ما بين 4.60 جنيها الى 4.70 جنيها، حيث تختلف الأسعار وفقا للمناطق الجغرافية المختلفة ووفقا للكميات التي يتم تحويلها من وإلى الريال السعودي.

الجدير بالذكر أن سعر العملة في السوق السوداء شهد في الفترة الأخيرة استقرار كبيرا، لاسيما وان هناك رقابة على أسعار العملات خصوصا بعد تحرير سعر الصرف في العملات.

وسيتم تحديث سعر الريال السعودي يوميا أول بأول عند حدوث أي تغيير في الأسعار من أجل توفير كافة المعلومات والأسعار المتاحة لدينا إلى زوار موقعنا الكرام قبل أن يبدؤوا تداول أموالهم.