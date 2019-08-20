سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-8-2019 في مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري وفق آخر تحديث عند 4.40 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.42 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.43 جنيه، بينما استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي عند 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وفي بنك مصر استقر سعر الريال السعودي عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، واستقر في بنك التعمير والإسكان للأسبوع الثاني على التوالي عند 4.33 جنيه شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي طبقاً لآحدث تعاملات حتى الآن عند 4.40 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل 4.41 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي في مصر

وسجل في بنك قناة السويس 4.4 شراء مقابل 4.44 جنيه بيع، وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك أمام الجنيه عند 4.4 جنيه شراء مقابل 4.45 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك بلوم مصر 4.41 شراء مقابل 4.44 جنيه بيع، وسجل في المصرف العربي الدولي للشراء 4.41 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، بينما سجل في الإستثمار العربي 4.40 مقابل 4.44 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق بلغت قيمة الريال السعودي 4.39 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.