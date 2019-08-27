سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في جميع البنوك بمصر

تراجع سعر الريال السعودي في بنك عودة مع بداية التعاملات اليومية ليوم الثلاثاء ليُسجل الآن 4.40 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً في البنك المصري الخليجي ليُسجل سعر الريال في المصري الخليجي 4.4 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك الأهلي المصري عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وسجل سعر الريال مقابل الجنيه تراجع في البنك التجاري الدولي ليُسجل وفق آخر تقارير 4.38 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه للبيع.

الريال السعودي مقابل الجنيه

استقر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي كأعلى سعر لشراء الريال مقارنةً بسعر الريال في باقي البنوك بقيمة 4.40 جنيه، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.42 جنيه، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك مع تعاملات الثلاثاء بنحو 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.39 جنيه للبيع، وتراجع في بنك مصر إيران للتنمية ليُسجل الآن 4.37 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.37 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك قناة السويس 4.39 4.43 مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 4.43 البنك التجاري الدولي 4.38 4.42 بنك مصر 4.39 4.43 البنك الأهلي المصري 4.39 4.43 بنك البركة 4.33 4.46 بنك عودة 4.40 4.43 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.37 4.42 بنك التعمير والإسكان 4.32 4.48

وسجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر 4.40 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التنمية والإئتمان الزراعي 4.39 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل الريال مقابل الجنيه 4.4 شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك لحظة بلحظة

نتيجة للتغييرات التي قد يشهدها الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك من وقت لآخر طبقاً لحالة العرض والطلب، حرصنا عبر موقعنا كلمة دوت أورج أن نستعرض لكم جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك ويتم تحديثه لحظة بلحظة فور حدوث أي تغييرات داخل البنوك.

