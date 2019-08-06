سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في البنوك أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في مختلف البنوك نستعرضها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج ضمن نشرتنا الإقتصادية المتجددة الخاصة بالعملات العربية والأجنبية والتي أصبحت تخضع لعامل العرض والطلب بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام كافة العملات الأخري، حيث سجل الريال السعودي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء تغييرات ما بين ارتفاع وإنخفاض في البنوك، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك بنحو 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للشراء بقيمة 4.40 جنيه، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر للبيع بقيمة 4.42 جنيه، حيث ارتفع سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي مع بداية التعاملات اليوم.

بينما انخفض في بنك قناة السويس ليُسجل وفق أخر تقارير 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 4.37 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وفي بنك البركة سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.33 جنيه للشراء مقابل 4.46 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وإليكم جدول أسعار الريال السعودي طبقاً لأخر تحديث.



وسجل في البنك التجاري الدولي 4.38 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد للشراء 4.37 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، علماً بأن أسعار الريال في الجدول السابق يتم تحديثها تلقائي من داخل البنوك فور حدوث أي تغييرات جديدة في سعر الريال.