سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في البنوك المصرية

تشهد أسعار الريال السعودي في الفترة الحالية حالة من الاستقرار والثبات مؤخرًا ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لك أحدث وأدق أسعار تداول الريال السعودي في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر وذلك لليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019.

أسعار الريال السعودي في البنوك

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.420 جنيه مصري للشراء.

4.416 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.416 جنيه مصري للشراء.

4.443 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.415 جنيه مصري للشراء.

4.439 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

4.418 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.416 جنيه مصري للشراء.

4.448 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.415 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.415 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.407 جنيه مصري للشراء.

4.447 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.406 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.406 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.405 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.440 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.395 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.394 جنيه مصري للشراء.

4.452 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.392 جنيه مصري للشراء.

4.452 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.452 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.441 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.443 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.381 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.347 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.341 جنيه مصري للبيع.

4.480 جنيه مصري للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن العملات الأجنبية والعربية بوجه عام تشهد حالة من الانخفاض والتراجع مقابل الجنيه المصري بشكل كبير في الأسابيع القليلة المنصرمة ، وبذلك قد تحسن وضع الجنيه المصري على المستوى العالمي إلى حد ما ، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن الفترة القادمة.