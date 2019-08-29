سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-8-2019 مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نستعرضه لكم بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج، تزامناً مع التغييرات التي أصبحت تشهدها العملات بشكل عام منذ قرار التعويم والذي بموجبه أصبحت أسعار العملات تُحدد قيمتها وفق عامل العرض والطلب، حيث سجل سعر الريال مقابل الجنيه في بنك مصر 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك عودة 4.4 شراء مقابل 4.43 جنيه بيع.

سعر الريال مقابل الجنيه

استقر سعر الريال مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي عند أعلى سعر لشراء الريال (أفضل بنك تبيع له) بقيمة 4.40 جنيه، بينما في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي (أي أفضل بنك تشتري منه) بقيمة 4.42 جنيه، وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.38 شراء مقابل 4.42 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك بلوم مصر 4.40 شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وفي بنك الإسكندرية بلغت قيمة الريال مقابل الجنيه 4.37 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع.

البنك شراء بيع بنك عودة 4.40 4.43 بنك قناة السويس 4.39 4.43 مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 4.43 البنك التجاري الدولي 4.38 4.43 المصرف المتحد 4.37 4.43 بنك البركة 4.33 4.46 بنك التعمير والإسكان 4.32 4.48 البنك الأهلي الكويتي 4.38 4.43 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.37 4.42

وسجل سعر الريال في بنك الإستمثار العربي 4.39 شراء أمام 4.43 جنيه للبيع.

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