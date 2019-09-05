سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-9-2019 في البنوك المصرية







تراجع سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم الخميس في أغلب البنوك بمصر، حيث سجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.38 جنيه أمام 4.42 جنيه بيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.369 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال مقارنةً بأسعار الريال في باقي البنوك (أفضل بنك تشتري منه) بقيمة 4.41 جنيه.







سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس تراجع في بنك مصر طبقاً لأخر تحديثات وسجل 4.38 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه بيع، بينما سجل في المصرف المتحد 4.36 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه بيع، وتراجع في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.36 جنيه شراء مقابل 4.41 جنيه بيع.







سعر الريال السعودي







تراجع سعر الريال السعودي في بنك عودة وسجل 4.38 جنيه شراء أمام 4.41 جنيه بيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 4.37 جنيه للشراء مقابل 4.41 جنيه للبيع، واستقر في بنك الإسكندرية عند 4.37 جنيه شراء أمام 4.43 جنيه بيع.

البنك شراء بيع البنك التجاري الدولي CIB 4.36 4.41 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.36 4.41 بنك مصر إيران للتنمية 4.36 4.42 كريدي أجريكول 4.37 4.41 بنك مصر 4.38 4.42 بنك عودة 4.38 4.41 المصرف المتحد 4.36 4.42 بنك التعمير والإسكان 4.32 4.48 بنك البركة 4.32 4.45







وسجل متوسط سغر صرف الريال السعودي في البنوك 4.37 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي لحظة بلحظة







نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الريال السعودي لحظة بلحظة من خلال الجدول التالي الذي يتم فيه تحديث أسعار الريال في جميع البنوك فور حدوث أي تغييرات جديدة.



جدير بالذكر أن أسعار الدولار اليوم قد شهدت تراجع كبير مع تعاملات اليوم الخميس.