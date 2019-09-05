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سعر الريال
سعر صرف الريال السعودي
أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-9-2019 في البنوك المصرية

تراجع سعر الريال السعودي

بواسطة عبدالعزيز على 0


تراجع سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم الخميس في أغلب البنوك بمصر، حيث سجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.38 جنيه أمام 4.42 جنيه بيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.369 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال مقارنةً بأسعار الريال في باقي البنوك (أفضل بنك تشتري منه) بقيمة 4.41 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس تراجع في بنك مصر طبقاً لأخر تحديثات وسجل 4.38 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه بيع، بينما سجل في المصرف المتحد 4.36 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه بيع، وتراجع في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.36 جنيه شراء مقابل 4.41 جنيه بيع.



سعر الريال السعودي



تراجع سعر الريال السعودي في بنك عودة وسجل 4.38 جنيه شراء أمام 4.41 جنيه بيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 4.37 جنيه للشراء مقابل 4.41 جنيه للبيع، واستقر في بنك الإسكندرية عند 4.37 جنيه شراء أمام 4.43 جنيه بيع.

البنكشراءبيع
البنك التجاري الدولي CIB4.364.41
البنك العربي الأفريقي الدولي4.364.41
بنك مصر إيران للتنمية4.364.42
كريدي أجريكول4.374.41
بنك مصر4.384.42
بنك عودة4.384.41
المصرف المتحد4.364.42
بنك التعمير والإسكان4.324.48
بنك البركة4.324.45


وسجل متوسط سغر صرف الريال السعودي في البنوك 4.37 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي لحظة بلحظة



نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الريال السعودي لحظة بلحظة من خلال الجدول التالي الذي يتم فيه تحديث أسعار الريال في جميع البنوك فور حدوث أي تغييرات جديدة.

جدير بالذكر أن أسعار الدولار اليوم قد شهدت تراجع كبير مع تعاملات اليوم الخميس.

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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