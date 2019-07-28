سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 يوليو 2019

يذكر أن سعر صرف الريال السعودى كان قد شهد حالة من الاستقرار والهدوء وذلك أمام الجنيه المصرى ، عند سعر إغلاق الأسبوع المنصرم ، ويرجع ذلك لآخر بيانات البنك الأهلي المصري ، حيث كان قد سجل سعر الريال السعودي 4.4 جنيه في حالة الشراء ، و4.44 جنيه في حالة البيع.

ونقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج أحدث وأدق أسعار الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة بمصر ، وذلك لليوم الأحد 28 – 7 – 2019.

أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك

بنك عودة

4.415 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.413 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.413 جنيه مصري للشراء.

4.440 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.410 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.410 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

4.410 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.406 جنيه مصري للشراء.

4.441 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.447 جنيه مصري للبيع.

​​​​​​​البنك الأهلي المصري

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.401 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.440 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.395 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.394 جنيه مصري للشراء.

4.452 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.392 جنيه مصري للشراء.

4.452 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.452 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.445 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.441 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.443 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.381 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.347 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.341 جنيه مصري للبيع.

4.480 جنيه مصري للبيع.