سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 يوليو 2019

يذكر أن سعر صرف الريال السعودى كان قد شهد حالة من الاستقرار والهدوء وذلك أمام الجنيه المصرى ، عند سعر إغلاق الأسبوع المنصرم ، ويرجع ذلك لآخر بيانات البنك الأهلي المصري ، حيث كان قد سجل سعر الريال السعودي 4.4 جنيه في حالة الشراء ، و4.44 جنيه في حالة البيع.
ونقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج أحدث وأدق أسعار الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة بمصر ، وذلك لليوم الأحد 28 – 7 – 2019.
أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك
- بنك عودة
4.415 جنيه مصري للشراء.
4.442 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.413 جنيه مصري للشراء.
4.437 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
4.413 جنيه مصري للشراء.
4.440 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
4.410 جنيه مصري للشراء.
4.437 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
4.410 جنيه مصري للشراء.
4.437 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
4.410 جنيه مصري للشراء.
4.437 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
4.406 جنيه مصري للشراء.
4.441 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
4.401 جنيه مصري للشراء.
4.447 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
4.401 جنيه مصري للشراء.
4.442 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
4.401 جنيه مصري للشراء.
4.445 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
4.401 جنيه مصري للشراء.
4.442 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
4.401 جنيه مصري للشراء.
4.445 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
4.400 جنيه مصري للشراء.
4.440 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي
4.398 جنيه مصري للشراء.
4.442 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
4.398 جنيه مصري للشراء.
4.445 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
4.395 جنيه مصري للشراء.
4.444 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
4.394 جنيه مصري للشراء.
4.452 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
4.392 جنيه مصري للشراء.
4.452 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
4.390 جنيه مصري للشراء.
4.452 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
4.389 جنيه مصري للشراء.
4.445 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
4.389 جنيه مصري للشراء.
4.441 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
4.387 جنيه مصري للشراء.
4.443 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
4.381 جنيه مصري للشراء.
4.442 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
4.347 جنيه مصري للشراء.
4.480 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
4.341 جنيه مصري للبيع.
4.480 جنيه مصري للبيع.
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