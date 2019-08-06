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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك لليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

نحرص عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ، ويأتي من بين تلك العملات الريال السعودي ، فنقدم لكم أدق أسعار الريال السعودي الموجودة في مختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة العاملة في جمهورية مصر العربية ، وذلك لليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أغسطس لعام 2019 ، ويجب الإشارة إلى كون الريال السعودي يحتل مكانة كبيرة في مصر ويقوم الكثير من الأشخاص بمتابعة أحدث التطورات الخاصة بأسعاره في السوق.

أسعار الريال اليوم الثلاثاء في البنوك

  • المصرف العربي الدولي

4.407 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.405 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

4.3990 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

4.396 جنيه مصري للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

4.384 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.441 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي CIB

4.382 جنيه مصري للشراء.

4.427 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

4.382 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولى

4.381 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

4.376 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

4.374 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

4.342 جنيه مصري للشراء.

4.475 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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