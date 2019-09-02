سعر الريال
الريال السعودي مقابل الجنيه
أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0

يعتبر الريال السعودي أحد العملات العربية التي تلقى اهتمام كبير من قبل عدد كبير للغاية من المصريين ، ويرجع ذلك لكون المملكة العربية السعودية تضم عدد كبير للغاية من أبناء مصر العاملين في الخارج ، ومن هنا يبحث الكثير من الأشخاص عن أدق أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية ، وهو ما نقدمه لك من خلال النقاط التالية لليوم الإثنين الموافق الثاني من سبتمبر لعام 2019.



​​​​​​​أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك العاملة بمصر

  • البنك المصري الخليجي


4.405 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.



  • بنك عودة

4.402 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.420 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

4.399 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

4.391 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

4.391 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الزراعي المصري

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.442 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

4.388 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.380 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

4.380 جنيه مصري للشراء.

4.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.421 جنيه مصري للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

4.377 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

4.375 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

4.374 جنيهمصري للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.425 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

4.371 جنيه مصري للشراء.

4.427 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

4.371 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العقاري المصري العربي

4.369 جنيه مصري للشراء.

4.468 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

4.368 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

4.366 جنيه مصري للشراء.

4.421 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

4.329 جنيه مصري للشراء.

4.462 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

4.321 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.

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الشيماء عزيز خضير

    الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة.
    هواياتي: القراءة، الكروشيه

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